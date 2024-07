La muerte de la suegra de Karina Mazzocco: así la despidió la conductora de América

Son horas muy difíciles para Karina Mazzocco, ya que está atravesando la repentina muerte de su suegra, Sara El Kadri, la madre de Omar el Bacha. Para despedirla, la conductora le dedicó unas conmovedoras palabras en un video posteado en Instagram.



“El amor no desaparece nunca, la muerte no es nada, simplemente me he ido a la pieza de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro lo somos siempre”, comienza Karina Mazzocco en el feed..



“Ella es Sara, Sara el Kadri, Sarita, la mamá de mi marido, la abuela de mi hijo, mi querida suegra que, repentinamente, partió anoche dejándonos desorientados, rotos de tristeza, pero colmados de amor y de agradecimiento por su hermosa existencia”, agregó la conductora de América.



“Estás en todas partes, Sara, qué difícil despedirte. Qué difícil despedirse de vos. Así como decías hace algunos años en este video, increíblemente nos abrazás con tus palabras, dejándonos algunas coordenadas para continuar”, continuó Karina Mazzocco.



En cada fragmento del video, la conductora y modelo deja en evidencia lo mucho que se quería con Sara El Kadri. “Así será, seguiremos nombrándote con alegría, con todo nuestro amor, seguiremos riéndonos de las cosas que nos causaban gracia cuando estábamos juntos. Seguiremos honrando tu memoria, recordando tantos momentos felices, tantos que pierdo la cuenta...”, expresó.

Karina Mazzocco le dedicó un sentido posteo de despedida a su suegra.



Karina Mazzocco y Omar El Bacha están en pareja desde hace unos años. Él es un reconocido empresario, aunque su gran pasión siempre fue el automovilismo. Juntos son padres de Malek, quien ya parece seguir los pasos de él.



“Aquí, toda tu familia, todos tus amores, todos juntos, como a vos te gustaría, celebrando tu espíritu para siempre. ¡Gracias, Sarita!”, cerró Karina Mazzocco en su sentida despedida a su suegra en su cuenta de Instagram.