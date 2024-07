Cayetano confesó que su mujer lo obligó a cambiarse de ropa para almorzar con Juana

Juana Viale recibió a sus invitados para almorzar y como suele ser habitual tuvo un mano a mano previo a sentarlos en su mesa. En este sentido, cuando llegó el momento de Cayetano sorprendió al confesar que recibió un tirón de oreja por parte de su pareja y debió cambiar de vestimenta.

Poco a poco, la mesa de Juana Viale comenzó a colmarse de invitados, ya que ella se preparó para recibirlos. Es por eso que a medida que los presentaba iba dialogando un poco como para romper el hielo antes de sentarse y poder llegar mucho más relajados a la charla profunda que suele darse allí.

“Voy a presentar a mi próximo invitado… ¡El señor Cayetano! ¿Cómo estamos? Bienvenido”, presentó la conductora. Un poco nervioso por los primeros segundos en el aire, él optó por devolverle el saludo para comenzar con las charlas: “Gracias por la invitación. Bien, ¿vos? Estás implacable”.

Entre los temas que salieron en este mano a mano, para Juana Viale fue inevitable preguntarle por el libro que sacó en el cual relata sus problemas de adicción al juego. Por lo que Cayetano expresó: “Sí, estoy bien. Saco ese libro y me preguntan mucho como si me hubiera sucedido ayer. Pero sí, estoy bien hace ya un tiempo”

“Estoy bien y muy contento de estar acá. Un poco mi miedo al sacar el libro, era convertirme en eso, en la cara de la ludopatía. Pero no, asumo el riesgo en pos de poder ayudar a mucha gente”, expresó el periodista poniéndo un copete a lo que serán las charlas en la mesa.

Para acelerar los procesos, tal y como lo hace con todos sus invitados, la conductora consultó si quería agradecer por su vestimenta: “Bueno, la ropa. ¿A quién agradecemos?”. Allí Cayetano no pudo evitar caer en la confesión: “No, qué ropa. Me puse algo y no me dejaron. Mi mujer me dijo: ‘¿vos vas así a lo de Juanita? No te dejo salir’. Y me cambió, así que la ropa puedo decir que…”

A lo que Juana Viale lo interrumpió con curiosidad: “¿Qué te ibas a poner?”. Por lo que contó: “Un jean, pero así un poco más suelto, más cómodo. Pero bueno, me obligó a esto medio achupinado. Pero estamos bien. Y con el elefante en el saco que es un distintivo”. Y la conductora cerró avalando el cambio y su vestimenta actual: “No, claro. Me parece muy bien la tirada de orejas”.