Así fue el divertido festejo de cumpleaños número 49 de Sandra Borghi

En un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, Sandra Borghi mostró cómo fue el muy divertido festejo de su cumpleaños número 49, en el que recibió una sorpresa a la mexicana y en el que le llegaron hermosos mensajes.



“Que la vida siempre me encuentre así, bailando, cantando y detonada de amor y que me siga regalando momentos como estos, que son los que valen en la vida”, comenzó escribiendo la periodista en el feed de su Instagram.



“Miles de besos como los de hoy a la mañana en la cama con mis hijos y mi marido. Miles de cartas como la de Josefina apenas me levanté. Miles de bailes con mamá en su casa y de comilonas ricas hechas por ella”, agregó Sandra Borghi.



En el video que la periodista de TN compartió para sus seguidores, se puede ver la gran sorpresa que le prepararon su familia y sus amigos más íntimos: llegó hasta su casa un grupo de mariachis, que los hicieron bailar y cantar cásicos mexicanos.



“Miles de sorpresas como las de Fer con sus regalos en cada cumpleaños. Miles de palabras hermosas y de mensajes que me hacen llorar de mis amigas del alma. Miles de sonrisas como las de mis hermanas de la vida que sin ellas no sé qué haría”, continuó Sandra Borghi en su posteo.



Asimismo, la periodista eligió entre los saludos un tierno mensaje para compartir. “Miles de mensajes de amor, como el de mi jefe hoy a la mañana que me describe de cuerpo entero. ‘Feliz cumple a la Jamito’ del grupo, la que tira tizas y manda en cana al de al lado, pero que también es una gran madraza, conductora, periodista, empresaria, etc. ¡Un minón’, te quiero mucho’”, decía el texto.



“Que la vida siempre me pille bailando, como dice Sabrina, y abrazada de amor como esta mañana en mi casa con mis bebés”, completó Sandra Borghi su posteo por la celebración de su cumpleaños, rodeada de familiares y amigos.

Cumpleaños de Sandra Borghi. Foto: @sandraborghiok.

