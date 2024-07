Catalina Gorostidi contó si Santiago del Moro la bajó de Gran Hermano

Gran Hermano siempre deja tela para cortar. Todo lo que pasa dentro de la casa más famosa de la Argentina es noticia, siempre. Por eso, no pasó desapercibido que Catalina Gorostidi no esté en El Debate debido a una suspensión.

Se había dicho que Santiago Del Moro tenía que ver con eso, pero lo cierto es que Cata no fue el pasado domingo a la gala de eliminación por su declarada enemistad con Furia y distintas amenazas sufridas. A través de una publicación en X, Gorostidi lo explicó claramente.

Por si el drama con Furia no fuera suficiente, Gorostidi varias veces discutió con Santiago en vivo, por lo que tuvo que salir a blanquear si el conductor había tenido algo que ver en su ausencia el pasado 30 de junio. "Con Santi del Moro tengo la mejor. No hablo mucho, lo veo en el estudio. Siempre fue muy respetuoso conmigo y no puedo decir nada de él porque no lo conozco por fuera de mi trabajo", cerró Gorostidi.

La publicación de Cata



En relación a su vida sentimental, algo quedó expuesto en el aire de Se picó, el programa de Gastón Trezeguet por el streaming de República Z. El episodio en cuestión se dio cuando Luciana Maidana, una de las excompañeras de la joven y con quien de hecho convive desde que salieron de la casa, acorraló a la exparticipante de GH con un dato bomba sobre su relación con una figura de la música.

"¿Quién te buscó ayer después del debate?", le preguntó la salteña a Catalina. "¿Ayer te fuiste con alguien?", lanzó sorprendido Trezeguet. "¿Y por qué se durmió a las 6 am si el debate termina a las 00?", siguió agitándola Luciana, para luego agregar otro detalle: "Yo salgo y hay una auto deportivo esperando". "¿Quién era? ¿Un jugador de fútbol?", indagó Laura Ubfal, a lo que la médica pediatra, divertida, precisó: "No, no es jugador de fútbol, es un cantante". "¿Cómo se llama? ¿Ezequiel?", siguió picanteándola la salteña, a lo que Gastón lanzó con humor: "Ezequiel dijo! Se le escapó!".

La vida sentimental de Gorostidi siempre es noticia



"Amiga, yo te re cuido, sos re mala", remató por su parte Catalina, quien no quiso dar mayores detalles de esta historia de amor que habría comenzado. Esto disparó una serie de especulaciones en redes sociales, con muchos usuarios pensando que podría tratarse de El Polaco, que recordemos lleva como nombre real Ezequiel Iván Cwirkaluk. No obstante, otro de los nombres que sugirieron fue el de Ezequiel Llanos, joven cantante de cumbia que atraviesa un gran presente.