El duro diagnóstico de Vero Lozano sobre Furia de Gran Hernano tras su entrevista

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Furia recorre los distintos programas de televisión y siempre deja tela para cortar. En ese contexto, Verónica Lozano, quien le realizó una entrevista íntima, hizo un duro diagnóstico.



Desde LAM se acercaron a preguntarle a la conductora qué le había parecido la charla con la participante más polémica de la actual edición del reality. “¿Qué viste de Furia? ¿Qué sentiste? ¿Qué pudiste ver en el aire y fuera del aire?”, le preguntó el cronista del programa de Ángel de Brito.



“A mí me gusta blanquear, cuando entró yo le dije: ‘Mirá, acá te dimos matraca y hay cosas tuyas que no nos gustó’. Después, la charla. Sí, costó en un primer momento cómo entrar, que ella se abriera”, comenzó contando Vero Lozano.



“Pero me terminó generando mucha ternura. También me parece que lo que pasó con ella no sé si pasó con algún otro participante. Es un furor, claramente. La piba es elegida y es odiada”, agregó luego la conductora.



En ese sentido, el cronista de LAM hizo una acotación sobre la frase del supuesto “odio”. “A ella no le gustó que le dijeran eso, dice que se comieron el pescado podrido, que no la odian”, comentó el periodista.

Vero Lozano hizo un duro diagnóstico de Furia tras su salida de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“Sí, es un poco negadora. Pero tenemos mucha gente en nuestro medio negadora. Entonces digo, apunta contra ella, no”, sostuvo Verónica Lozano sobre la respuesta y la actitud de Furia ante su observación.



“Ayer, ella vino al programa y también está como midiendo la temperatura, viendo qué le pasa con esta exposición. O sea, era una piba que trabajaba de doble de riesgo y en un gimnasio. Y de repente es furor. Además, tenemos eso como sociedad, que endiosamos o mandamos a la hoguera”, cerró la conductora.