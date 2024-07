Alejandro Fantino se enfrentó fuerte con el barrio de Nordelta que vive: qué pasó con los carpinchos

En un inesperado y furioso descargo en el streaming de Neura, Alejandro Fantino sorprendió a todos hace unos días cuando, en defensa de los carpinchos que habitan en Nordelta, salió con todo a denunciar maltrato animal.



Sucede que el conductor habló de la polémica medida que tomó el Nordelta Golf Club de Tigre para repeler a los carpinchos de la zona: electrificaron el espacio y pusieron comida para que los animales se acercaran a los cables con corriente. La indignación fue total.

Alejandro Fantino defendió a los carpinchos de Nordelta. Foto: captura de streaming.



“Vivo en Nordelta, donde permanentemente está puesto en tela de juicio lo que hay que hacer con los carpinchos y la fauna local. Yo no soy proteccionista, pero estoy a favor de la vida animal”, expresó en su programa.



Una vez que Alejandro Fantino hizo pública su bronca y su denuncia, y ante el reclamo extendido de la gente en las redes sociales, el Municipio de Tigre intervino de inmediato, algo que el conductor de Neura celebró en sus historias de Instagram.



“Si no nos hubiera dado una mano protección ambiental del Municipio de Tigre (vinieron y labraron actas) al Club de Golf de Nordelta, esto que están a punto de ver no sería así”, comentó Alejandro Fantino en una primera publicación.

Alejandro Fantino celebró la medida en defensa de los carpinchos de Nordelta.



“Los carpinchos jugando en grupo alrededor del Green y sin cerco eléctrico gracias a Dios. Retiraron el equipo que electrificaba el cerco. Evidentemente sirvió la movida y quiero agradecerles a todos ustedes”, continuó el conductor de Neura.



En las fotos que compartió Alejandro Fantino se podía ver a los carpinchos recorriendo el espacio con tranquilidad. Incluso, el conductor se animó a bromear. “Se vinieron a agradecer debajo de mi balcón ahora”, escribió con emojis de risas.

