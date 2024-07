Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, ¿juntos de nuevo?: las fotos que los comprometen

Se está por cumplir un año de que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaron su separación. Sin embargo, parece que se estarían dando una nueva oportunidad.

El pasado 20 de julio, ambos asistieron al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala y Marcia Frisciotti, alias "Pochi", quien maneja en Instagram la cuenta de chismes Gossipeame, contó que la cantante y el futbolista estuvieron juntos en la boda.

El look de Tini para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Créditos: X @delicate_juli.

"Me cuentan que Tini se puso a bailar con las mujeres de los futbolistas, apareció De Paul y la sacó a bailar, baile acaramelado cabeza con cabeza pero sin chape a la vista de todos. Me cuentan que ella se puso un buzo grande con capucha y que se fueron juntos pero a escondidas, en el auto de él, ¡así como quien no quiere la cosa!", reveló la panelista de Empezar el día (Ciudad Magazine).

Y los rumores de una posible reconciliación se alimentan cada vez más. Recientemente, la periodista Pilar Telechea publicó en Instagram imágenes de la pareja en el sector VIP de BNN, un club de Buenos Aires.

La cantante estuvo en BNN, un boliche de Buenos Aires. Créditos: X @Sharadferxo.

"Tini en Argentina nuevamente", escribió la periodista junto a una foto de Tini con una seguidora. Una novedad que sorprendió por completo a los fanáticos de la cantante que desconocían que la artista había regresado a Argentina.

En otra historia, Telechea compartió el mensaje que le envió una fanática de Tini Stoessel: "Tini y de Paul vinieron a Banana. Mesas separadas".

De Paul estuvo en el mismo club esa noche. Créditos: X @Sharadferxo.

El primo de Tini y Enzo Fernández estuvieron presentes en el boliche. Créditos: X @Sharadferxo.

En las imágenes que publicó Pilar, se puede ver a la artista y al deportista bailando, cada uno por su lado. En las fotos también aparece Enzo Fernández, compañero de Rodrigo en la Selección Argentina, y a un primo de la cantante.