El fuerte descargo de Catherine Fulop por la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones en Venezuela

Todo el mundo ha quedado paralizado frente a los resultados de las elecciones en Venezuela. Nicolás Maduro fue nuevamente electo como presidente del país con el 51,20 % de los votos, mientras que Edmundo González Urrutia quedó en el segundo puesto con el 44,2 %.

Esto ha sido una gran desilusión para muchos venezolanos, quienes esperaban un cambio en estas elecciones, como es el caso de Catherine Fulop. Este domingo, la actriz se acercó al centro de votación en la embajada de su país y se mostró muy esperanzada por un cambio en Venezuela.

La actriz expresó su deseo de un cambio en su país natal. Créditos: captura de pantalla Instagram Fulopcatherine.

"Muy emocionada como siempre, tratando de estar al lado de mi gente y con la esperanza de que realmente haya un cambio y que todos los venezolanos que están acá y que quieran volver a la Venezuela bella que siempre tuvimos puedan volver", expresó la artista a TN.

En toda la jornada, la modelo compartió en Instagram (@Fulopcatherine) historias apoyando a su país natal. Sin embargo, luego de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones, Fulop se mostró muy triste. Fue en la mañana de este lunes que la actriz habló al respecto a través de la red social.

Fulop emitió su voto. Créditos: Instagram Fulopcatherine.

"Yo estoy destruida emocionalmente y físicamente un poquito porque acá todos se enfermaron después del casamiento. Hoy por hoy, estoy emocionalmente muy triste. Uno tiene la esperanza, porque la esperanza es lo último que se pierde, pero es como que yo decía 'nos van a dar otro coñazo en el corazón', porque teníamos mucha esperanza de salir adelante. Mi gente, nunca vi en la historia de la política del mundo que una dictadura se la saque con votos. Estoy muy triste", comenzó diciendo Catherine Fulop.

Luego, en otro video, la artista explicó porque prefiere no hablar de política: "No hablo de política porque muchos años hablé mucho y yo no soy política. A mi no me sirvió de nada, todo lo contrario, y en este escenario que se da hoy menos. Acá estoy mi Venezuela, contigo y con toda mi gente".

Esto fue lo que dijo Catherine Fulop sobre la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones en Venezuela

"Ojalá se pueda comprobar quien es el verdadero ganador, que esté todo transparente; que si ganó Maduro, bueno, chevere, si ganó María Corina, bueno" finalizó la actriz.