Andrea Rincón reveló por qué se lanzó como cantante cristiana

Siempre se las ingenia para protagonizar situaciones resonantes en el plano público, así como continúa con su desarrollo como actriz. Andrea Rincón vuelve a llamar la atención por una arista de su vida desconocida y que causó sorpresa en las últimas semanas.

Resulta que la morocha se lanzó al mundo de la canción, un aspecto peculiar que nadie imaginaba que formaba parte de su acervo artístico. Y dentro de esa expresión, la famosa optó por un estilo muy singular: la música cristiana. Ahora, la ex Gran Hermano canta y disfruta.

Claro que la aparición de Rincón en esta postura generó intriga, por eso en una entrevista con TN le consultaron sobre los argumentos que pesaron en su consideración para animarse a entonar melodías en público y principalmente elegir esa temática religiosa.

Andrea Rincón cantando.

En cuanto a los motivos, Andrea aseguró con firmeza: “Eso es amor a Dios”. Y luego amplió el concepto: “Soy cristiana y todos los domingos hago Casa de Paz y canto alabanzas. Siempre musicalizo las historias o los videos que subo a Instagram y muchos seguidores que me aman hace años me dicen que nunca hago una alabanza”.

De ese modo explicó el origen de un videoclip que filmó y compartió en sus plataformas digitales: “Dentro de las peticiones que recibo, si hay algo que esté dentro de mi alcance, lo hago. Entonces le dije a Walter Encina de cantar y subir alguna. Me encanta cantar, lo hago todo el tiempo”.

La actriz argumentó su deseo por entonar melodías religiosas.

Andrea Rincón contó por qué ahora canta música cristiana

En ese plan de confesiones, Rincón iluminó un pasado con mucha ligazón con la música y contó: “ En la primaria era la primera voz del coro del colegio. Si me profetizan como cantante me encantaría, pero no creo que me dé. Así que tranquilos, que no le voy a romper los tímpanos a nadie (risas)”.