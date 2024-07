"Casi me mato": Julieta Prandi contó todos los detalles del accidente que sufrió

En los últimos días, Julieta Prandi fue noticia debido a que se filtró que había sufrido un accidente de tránsito, por el cual debió ser trasladada por el SAME y quedó internada. Sin embargo, luego de elevar la preocupación, rompió el silencio y aclaró qué fue lo que en realidad sucedió.

La preocupación se elevó en los últimos días por la noticia del accidente de tránsito en el cual se vio involucrada Julieta Prandi. Es que se comenzó a divulgar que el impacto habría sido tal que necesitó de la asistencia del SAME y que también habría quedado internada por varias horas.

Sin embargo, en diálogo con Socios del Espectáculo, la actriz eligió aclarar lo que ocurrió en realidad. Es que según pudo explicar, el hecho no habría sido tan grave como se relató. Es por eso que se mostró sin ninguna secuela y expuso la verdadera historia del hecho.

“Salieron en todos lados a magnificar, no me pasó nada, por una cuestión de controles el SAME te lleva para que te hagan estudios y chequeen que no tengas nada, pero lo único que sufrí fue un impacto del auto de atrás”, lanzó apuntando contra los medios por cómo se divulgó lo que le ocurrió.

En este contexto, Julieta Prandi eligió desestimar las versiones que se generaron, por lo que explicó qué fue lo que ocurrió en realidad en el accidente de tránsito: “Estaba con el auto detenido en el embotellamiento, había frenado y la persona que venía atrás no frenó y bueno… fue un impacto”.

Ante esta información que se divulgó, ella expresó que debió darle muchas explicaciones a sus personas más cercanas. “Después, todo lo que dijeron, que yo estaba internada y demás, lo único que hicieron fue asustar gente. Estoy super bien”, aclaró mientras lució espléndida para demostrar que nada le había sucedido.

De este modo, Julieta Prandi desmintió todo lo ocurrido y le dedicó tiempo a hablar sobre el lanzamiento de su novela. Es que la misma está inspirada en la historia que vivió con su ex, por lo que expuso que se prepara para lo que será el juicio oral: “Las acciones tienen que tener consecuencias y uno tiene que encontrar justicia también en la vida”.