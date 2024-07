Puso fecha: cuando será el casamiento de Matías Ale con su joven novia

Todo marcha sobre ruedas, aunque quizá demasiado rápido. Sin embargo, la felicidad en el rostro de Matías Alé es demasiado evidente, viviendo su mejor momento junto a su novia Martina Vignolo y con la novedad de que ya tiene fecha para su casamiento con la joven. ¿Cuándo será el gran día?

Las versiones de una evidente boda vienen desde hace casi dos meses. A principios de junio, en la ceremonia de los Premios Martín Fierro Federal, Matías Alé ganó la estatuilla al rubro Labor Animación Masculina y en medio de su discurso sobre el escenario le propuso casamiento a su joven novia.

Teniendo en cuenta la inmensa emoción que recibió al ser galardonado, algunos podrían haber pensado que este episodio iba a quedarse solo en palabras. Sin embargo, esa petición de matrimonio fue sincera y consciente, y ya prepara su boda con su pareja, quien es 23 años menor que él.

Por estas horas, el actor y su joven novia estuvieron como invitados en el programa Re Despiertos de TN, y fue allí donde confirmaron el lugar y la fecha de su casamiento denominado “federal”. “Va a ser el 25 de octubre de 2025?, reveló ella.

Tras anunciar la boda que tienen entre manos, el ex de Graciela Alfano contó los motivos por los cuales eligieron esta fecha. “Nos gusta el número y nos gusta el 10 (en referencia al mes). Es un lindo sábado, para todos y nos da tiempo para conseguir los canjes?, dijo entre risas.

Luego el actor explicó que, como muchos no pueden viajar a Mar del Plata, ciudad natal de su joven novia y donde se realizará la ceremonia por iglesia, la pareja tiene pensado festejar en diferentes lugares del país. “Va a ser un casamiento federal”, reveló.

Cuando Matías Alé le propuso casamiento a su novia en los Martín Fierro Federal.

Cabe destacar que este comentario de "casamiento federal" tiene que ver con una idea que ya había dado a conocer el propio Matías Alé días atrás. “Uno de los tantos casamientos que vamos a tener va a ser en Mendoza, porque va a ser un casamiento federal, por todo el país, como el Martín Fierro”, le contó a Intrusos.