Camila Mayan contó lo peor de la mamá de Alexis Mac Allister

La carrera de Camila Mayan dentro de los medios ha sido un tanto particular. Si bien logró destacarse por su brillo propio como influencer de moda, está claro que la mayoría la reconoce por la historia de amor que tuvo con Alexis Mac Allister y la abrupta forma en la que terminó ese vínculo.

Cabe recordar que, apenas unos pocos días después de que la Selección argentina se consagre con la Copa del Mundo en Qatar 2022, Alexis Mac Allister le comunicó a la influencer que daba por terminada la pareja. Lo que vino después fue un verdadero drama.

Resulta que el mediocampista de la Scaloneta ya había comenzado un romance con su mejor amiga, Ailén Cova, algo de lo que no estaba enterada Cami Mayan. Por supuesto que, el dolor de haber sido dejada por su pareja, además de esta traición que se enteró luego, terminó siendo un golpe demasiado duro.

Si bien buscó refugiarse y mantener un muy bajo perfil durante los primeros meses, como parte del proceso de duelo, con el tiempo la joven empezó a aparecer en los medios y este año firmó su incorporación a Luzu, el canal comandado por Nico Occhiato.

Fue en este espacio, como parte del programa Patria y Familia (uno de los éxitos más grandes de la señal), que se empezó a verse a una Cami Mayan mucho más distinta y relajada. En el ciclo fue contando algunas de las situaciones que sufrió en la relación y el post ruptura, sacando varios trapitos al sol.

Pero todo explotó tras el nuevo campeonato de la Selección en la Copa América. Silvina Riela, la madre de Alexis Mac Allister, recordó la separación de su hijo y la influencer, lanzando innecesarios dardos contra su exnuera: "Entendemos el dolor y el resentimiento. Nos duele que se ligue al dinero. Realmente conocés a las personas cuando se van". Por supuesto, la streamer no tardó en recoger el guante y contraatacar.

Cami Mayan decidió demandar a Alexis Mac Allister.

En concreto, Cami Mayan terminó demandando a su ex por una compensación económica "porque corresponde". Luego agregó: "No es algo de ahora, es algo que esta hace mucho. Diga lo que diga, van a opinar igual, entonces me di cuenta de que no hay nada que yo pueda aclarar. Ya todos saben donde estuve y lo que hice y todo".

"Ella le pidió una compensación económica por los cinco años (en pareja con el futbolista) y no se sabe la suma de dinero", explicó Fernanda Iglesias en LAM.

"Lo que tiene que ver esta ley es con la perspectiva de género. Hace más de siete años está instaurada la compensación económica. Esta ley tiene que ver con la protección a la parte más débil de una pareja que no formalizó un casamiento. Una convivencia mayor de dos años, pública, notoria y pacífica", explicó Ignacio Trimarco, abogado de la influencer, en Intrusos. La madre de Alexis Mac Allister atacó a Cami Mayan y la influencer no tardó en responder.

Por estas horas, Cami Mayan habló con Socios del espectáculo y fue consultada por las duras palabras que tuvo la madre de su ex. "Es una lástima, no me puedo preocupar por lo que piensa la gente que no está en mi vida. Estoy obligada a hablar para aclarar cosas que yo no inserté en lo público. Yo nunca me puse a jugar ni con el resentimiento ni el dolor".

Luego, sobre cierto resarcimiento económico y algunos bienes que le habría dado Mac Allister, la influencer desmintió: "Nadie me dio ningún auto, ni ningún departamento. De hecho tuve que devolver el auto que tenía cuando vivía afuera. Esto es lo que pasa, se empiezan a decir cosas que no son y para mí es una paja la verdad".

Y cuando le preguntaron si le hubiese gustado que Silvina lo hable en privado con ella, la joven respondió tajante: "No hay nada que hablar, asi que no te preocupes que no hay nada que hablar".