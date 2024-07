Camila Mayan justificó su demanda contra Alexis Mac Allister: "Es lo que corresponde"

La ruptura de la pareja que formaban Camila Mayan y Alexis Mac Allister aún no finaliza sus conflictos, que comenzaron a partir de la decisión del futbolista de terminar con su novia, quien lo acompañó hasta el Mundial de Catar 2022, para comenzar un vínculo con Ailén Cova.

El nuevo capítulo de este culebrón se dio con la demanda presentada por Mayan, en reclamo de una compensación económica por el vínculo que sostuvieron durante cinco años, en el que incluso ella se mudó con él a Inglaterra, una vez concretada su venta al Brighton, tras su paso por Boca Juniors y Argentinos Juniors en el fútbol local.

A poco más de un año y medio de la ruptura, la joven prefirió evitar hablar sobre la causa, aunque contestó algunas preguntas ante el abordaje de un cronista de LAM. "No tengo nada que aclarar, está todo donde tiene que estar, y por eso siento que esto no es un medio para decir nada ni para conseguir nada. Por eso trato de evitarlo”.

Además, aclaró que su demanda "corresponde y por algo la justicia tiene que encargarse de eso. No hay nada que yo pueda aclarar y por eso, en este tiempo, no dije nada. No es algo de ahora, está hace mucho” dijo en referencia a la causa. Sobre la misma también se explayó su representante legal, Ignacio Trimarco, quien sostuvo que “Le corresponde a toda persona que convivió más de dos años de manera pública, notoria, pacífica. Camila no quiere mediatizar esta cuestión."

La pareja se sostuvo hasta poco después del Mundial que ganó Argentina

Por último, el abogado lanzó un pequeño dardo a la familia Mac Allister, quienes habían dejado trascender de una supuesta compensación ya hecha por el jugador que incluía un par de años de alquiler de un departamento y un auto. “Es falso y está probado en la causa." y cerró pidiendo mayor discreción: "Lo que se pide es confidencial como en toda causa de familia”.