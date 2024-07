La reacción de Marina Calabró tras el escándalo con los vecinos de Rolando Barbano

Marina Calabró y Rolando Barbano volvieron a quedar en el ojo de la tormenta luego de que trascendiera que un reencuentro entre los periodistas terminó con un escándalo con los vecinos del especialista en policiales.

Según detalló Pepe Ochoa en LAM (America), Barbano y Calabró pretendían mantener en secreto su reunión en la casa de él, un detalle complicó las cosas. La periodista de LN+ y El Observador dejó mal estacionado el auto, lo que desató el conflicto con los vecinos del trabajador de TN y Radio Mitre.

"Marina Calabró y Rolando Barbano pernoctaron el jueves a la noche. Ella dejó su auto tapando un garage en Núñez, una vecina llegó y quiso entrar su auto, y no pudo. Los vecinos no sabían de quién era el auto, buscaron la patente y era de Marina Edith Calabró. En el medio de todo esto, la policía le hizo una multa a Marina de 50 mil pesos", contó el integrante de LAM sobre la situación que dejo al descubierto el reencuentro.

Luego, Pepe Ochoa siguió sobre la polémica con Marina Calabró y Rolando Barbano: "A la mañana, un vecino se puso al lado del auto y no se movió hasta que llegara a sacar el auto, pero no llegó ella sino Rolando Barbano. Se apersonó y le dijo al vecino: 'Disculpame, mi chica dejó mal estacionado el auto'. Y el vecino le dijo: 'Tu chica es muy maleducada porque le escribimos todos los vecinos por Instagram y no contesta'".

En tanto que este martes, Calabró fue consultada por un móvil de A la Tarde (América) sobre su reencuentro con Barbano y la denuncia de los vecinos del especialista en policiales, pero la comunicadora respondió tajante: "No voy a hablar de nada que tenga que ver con Rolando Barbano. De hecho, cuando volví de mis mini vacaciones dije que no hablaba más de Rolando Barbano, ni de nada que tenga que ver con eso".

Acto seguido, Marina Calabró se limitó a decir que desde lo personal ella se encuentra bien. "Laburando, como siempre. Tranqui, todo tranqui", deslizó antes de ingresar apresuradamente a uno de sus trabajos.