Datazo: ¿es verdad que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se fueron juntos de la boda de Sabatini?

Luego de haberse separado hace algunos meses, por primera vez Rodrigo de Paul y Tini Stoessel iban a volver a verse las caras. Se debe a que ambos estaban invitados al casamiento de Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Es por eso que no tardaron en divulgarse los rumores de cómo fue su encuentro.

Es que, más allá de que la expectativa y de que el foco estaba puesto en los novios, había un morbo rondando en el ambiente por cómo sería el primer cruce entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Es por eso que luego de los momentos de festejos se comenzaron a filtrar algunos detalles.

Sucede que, si bien varios mencionaron que entre ellos no hubo ni siquiera una mirada, durante el domingo comenzaron a filtrarse versiones muy distintas. Es que desde la cuenta de Instagram chismesdeker, expuso una foto de la pareja y anunció el encuentro habría sido mucho más fogoso de lo esperado. “Tini y De Paul se fueron juntos”, aseguró.

En este contexto, Ker, la persona que maneja la página, dialogó con TN Show y brindó algunos detalles. Es que comenzó relatando que durante el desarrollo de la fiesta ambos habrían tomado la decisión de ignorarse, por lo que no hubo cercanía ni nada por el estilo.

Sin embargo, cuando la fiesta comenzaba a diluirse tomaron la decisión de irse juntos, sembrando nuevamente una semilla en la esperanza de quienes tienen aún latente el deseo de que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel vuelvan a estar juntos.

Más allá de lo mencionado por la dueña de esta página en Instagram, no tardaron en llegar las desmentidas. Entre tantas, se destacó la de Gustavo Méndez, quien indicó: “Solo voy a decir que yo no tengo esa información. Mi información es que no se dieron pelota en toda la noche y taza-taza... Tini ya está en otra”.

Lo que vale la pena aclarar es que no habrá ningún tipo de imagen al respecto. Se debe a que tanto Oriana como Paulo tomaron la decisión de que no se utilicen los celulares durante la fiesta. Es por eso que no habrá material fotográfico de ellos juntos, ya sea durante la celebración o al final de ella.