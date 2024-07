La astuta estrategia de Pablo Echarri tras el ataque de Karina Milei

A fines de mayo, Pablo Echarri contó en un móvil que últimamente ha tenido que vender dólares de sus ahorros para llegar a fin de mes. En ese contexto, Karina Milei le respondió duramente a través de las redes sociales; y ahora el actor confesó cuál es su estrategia para no escalar en conflicto.

Invitado junto a Fernán Mirás y Martín Slipak a Noche al Dente (América), Pablo Echarri se refirió al cruce con Karina Milei y dejó en claro hasta qué punto el le da lugar en su vida a estas situaciones en las que es interpelado por su ideología o expresar su opinión.

Consultado por temas vinculados a las redes sociales, Echarri remarcó en el mencionado ciclo: "La verdad es que no tengo redes, tengo Twitter, no tengo Instagram. Tengo Twitter y armo cada quilombo". Entonces Fer Dente recordó que recientemente la hermana de Javier Milei cruzó al artista por sus declaraciones sobre sus ahorros.

Karina Milei cruzó en las redes sociales a Pablo Echarri. Foto: X @KarinaMileiOk.

"Cómo lo viviste", preguntó el conductor sobre el cruce con Karina Milei. "Yo lo vivo con naturalidad porque no me preocupa a mí. La exposición ya la tengo hace muchos años, entonces ya entendí que un pequeño movimiento genera una oleada hacia afuera fuerte. A mí no me preocupa tanto, pero a mi familia a veces le impacta un poquitito. Estoy más recatado. No las utilizo (a las redes sociales). Prefiero decir lo que pienso en entrevistas y demás", aclaró Pablo Echarri.

Luego, el actor contó cuál es su estrategia para no pasarla mal por todo el rebote que tienen sus dichos. "Es una moneda corriente de este gobierno, así es que caí en esas redes", enfatizó sobre el dardo que le cruzó Karina Milei. Entonces el artista explicó: "Impacta más en el afuera de lo que me impacta a mí. Yo cuando escribo algo, no voy a las redes a ver, así que toda la marea se la comen los demás, no me la como yo. Por eso a veces le llega un poco a mi familia y tengo que frenar".

De esta manera, Pablo Echarri sugirió que va a seguir expresando su opinión, y que su dinámica está lejos de conflictuarse por los ataques que recibe de quienes tienen un pensamiento distinto al suyo.