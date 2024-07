Qué hizo Rolando Barbano durante las vacaciones de Marina Calabró en Miami

Marina Calabró y Rolando Barbano empezaron como amantes e intentaron un ensayo de pareja “oficial” que no prosperó. Apenas unas semanas los colegas de Lanata sin filtro funcionaron “para el afuera”. Días en los que dieron notas, fueron juntos al cumpleaños de Yanina Latorre, hubo hasta promesa de tatuaje gemelo y más.

Pero no pudo ser, los periodistas se separaron, él siguió con su vida y Marina quedó enganchada. Tanto, que en junio, al subir al escenario a recibir su Martín Fierro a Mejor Columnista de Espectáculos, Marina Calabró se lo dedicó a él, a “su amor”. Un amor no correspondido que, minutos después, quedó en evidencia cuando el periodista de policiales no la mencionó al acercarse a buscar su premio.

El revuelo mediático que generó ese tremendo momento televisivo los apabulló y dividió las opiniones entre quienes bancaban a uno u a otra. Dispuesta a tomar distancia, la hija de Juan Carlos Calabró renunció a su columna en el programa de Radio Mitre y, días más tarde, hizo sus valijas y viajó a Miami.

¿Y qué hizo Rolando Barbano? Dio vuelta la página. Salió a disfrutar de la noche porteña. Y, dicen, lo vieron a los besos con una mujer. Así lo contaron en Socios del espectáculo, al repasar los presentes de estos dos protagonistas de una historia de amor que no logró avanzar, aunque todavía no esté todo dicho entre los dos.

Marina Calabró y Rolando Barbano terminaron su relación on un escándalo mediático.

“Ahora al no verse todos los días en la radio, capaz que él empieza a sentir que realmente la extraña”, dijo Paula Varela en el programa de El Trece. Aunque el panelista Matías Vázquez rompió su burbuja al lanzar: “¡Qué la va a extrañar, si estuvo de gira dando vueltas en la noche porteña!”.

“No voy a contar intimidades de lo que estuvimos hablando en estos días... lo que voy a decir es esto: a veces tomar distancia te hace ver las cosas con claridad”, dijo Nancy Duré, amiga de Marina, por su parte. Y agregó: “Entonces ahí te das cuenta y decís... ¿qué hacías ahí querida? Me parece que Marina se dio cuenta de que Barbano no era la persona para ella”.

A dónde fue a bailar Rolando Barbano para "dar vuelta la página"

Cabe destacar que en LAM también contaron lo que anduvo haciendo el periodista, además de cubrir el caso Loan. Rolando estuvo de fiesta, bailando muy divertido en un boliche de la Costanera.

“Ayer a la noche fue a un boliche en Costanera que se llama Ópera. Esta chica estuvo la noche, las bocas se terminaron juntando, y se van juntos”, aseguró Pepe Ochoa, panelista del programa que conduce Ángel de Brito en América. “Salió un miércoles. Se nota que quería salir a cazar”, opinó Ochoa, picante.