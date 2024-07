Quién es Milagros Pabón, la joven que asegura ser hija de Luis Miguel

En los últimos días, una misteriosa joven apareció en las redes sociales asegurando que es hija de Luis Miguel, a raíz de un video en el que hay un llamativo parecido con el cantante. La mujer en cuestión se llama Milagros Pabón.



Se trata de una joven venezolana de 25 años, cuyas imágenes se viralizaron inmediatamente. Por lo que los medios mexicanos averiguaron, Milagros Pabón reside en Miami, donde vive tras haberse recibido de Comunicadora Social en la Universidad de Venezuela.



La madre de la joven falleció hace algunos años y no se conoce todavía su nombre, aunque se comenta que habría tenido un romance con Luis Miguel en el año 1998. La protagonista de esta historia nació en mayo de 1999.



En la actualidad, Milagros Pabón trabaja en la industria musical como productora y, en cuanto al plano sentimental y amoroso, está en pareja con Mateo Madriñan, hijo de la cantante colombiana Fanny Lu.



Fue la propia joven quien hace unos días irrumpió en sus historias de Instagram para contar la historia que supuestamente la une con Luis Miguel. “Buenos, trabajando desde una computadora 25/8, porque ser hija de Luis Miguel no paga las cuentas, por ahora...”, comentó.

Milagros Pabón, la supuesta hija de Luis Miguel. Foto: @milipabone.



En otro posteo, publicó un video de Luis Miguel, haciendo referencia al enorme parecido físico que tienen. “Story time de por qué Luis Miguel y yo somos tan iguales”, señaló Milagros Pabón en otra historia de Instagram.



“Sin palabras”, dijo luego al mostrar una imagen de la cantidad de notas que se hicieron a raíz de la sospecha de que sea hija de Luis Miguel. “Ho he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia”, escribió la joven de 25 años.





