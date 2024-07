Marixa Balli contó por qué odia Gran Hermano y no lo vio nunca

Marixa Balli estuvo invitada al programa #Ángel Responde del canal de streaming Bondi Live y fiel a su estilo contestó absolutamente todo. El ciclo es conducido por Ángel De Brito y sale al aire de lunes a viernes a las 12 hs.

Es de público conocimiento que a la bailarina no le gusta Gran Hermano. El reality terminó el domingo pasado dejando como ganador al uruguayo Bautista Mascia mientras que Emmanuel Vich obtuvo el segundo lugar y Nicolás Grosman el tercero.

¿Por qué Marixa odia a Gran Hermano?



??Se terminó #Granhermano y #MarixabBalli contó el por qué no le gusta ni un poco el reality.



uD83EuDEF6 No te pierdas ningún porgrama de #AngelResponde, miralo por Youtube en #BondiLive de lunes a viernes a las 12hs.



? @AngeldebritoOk pic.twitter.com/qv5Pu9gU3n — Bondi (@bondi_liveok) July 8, 2024

Consultada sobre la gran final Marixa comentó: “Gritaba mucho la Tora ayer”. De Brito sorprendido dijo: “Me encanta Marixa mirando GH que lo odiabas al principio, te acordas?”. Balli lejos de incomodarse respondió: “No, lo odio, lo odio, no es al principio”.

“Es un programa que siento que no suma absolutamente nada y que muestra una realidad…”, se sinceró la cachaca. Ángel no se quedó con esa respuesta y quiso que su invitada hablara más del tema, el conductor indagó: “¿No te entretiene un poquito?”.

Marixa Balli en contra de Gran Hermano

“No, en absoluto porque no me identifico con esas cosas. No me podría sentar en un televisor a ver lo que está haciendo otra persona dentro de una casa con quilombo, puterio, sostuvo Marixa.

Y continuó dando explicaciones sobre el motivo por el cual no elige Gran Hermano a la hora de buscar un entretenimiento. “No me cierra el formato, no tengo tiempo, no me interesa. Nunca me gustó”, argumentó la dueña de Xurama.

La ex novia de “El Potro”, Rodrigo Bueno, admitió: “No estoy en contra de estos programas y estos formatos, pero a mí no me suman nada, no me provoca nada. Yo si estoy mirando algo necesito que algo me provoque”.

Una de las panelistas le consultó si la habían llamado alguna vez para el GH de famosos y al recibir una respuesta positiva alentaron a la bailarina a anotarse para el próximo pero Balli contestó:“No podría porque los putearía a todos y soy muy directa”.

“Sos Furia?”, le preguntó De Brito, a lo que Marixa cerró diciendo: “No, no soy Furia, soy ubicada. Pienso mucho, soy una mina muy lógica. En mi vida lo que me complica es la cabeza porque pienso todo demasiado. Dejo de hacer cosas por pensar demasiado”.