La sorpresiva respuesta de Guillermina Valdes sobre la posibilidad de volver con Joaquín Furriel

A fines de junio, Guillermina Valdés y Joaquín Furriel hicieron pública su decisión de separarse, luego de casi un año de relación. Ahora, la modelo y empresaria sorprendió al hablar de la posibilidad de volver con el actor.



Desde LAM fueron a buscar la palabra de la ex de Marcelo Tinelli, pero el cronista se encontró con una fuerte negativa por parte de ella, quien de entrada le puso el freno de mano al periodista, dado que ya sabía a dónde apuntaba.



“Las parejas a veces suceden y a veces no. No voy a hablar más. No quiero hablar de esto, pero es un amor. Es un amor de persona. No funcionamos como pareja. Esa es la verdad”, sostuvo Guillermina Valdés sobre Joaquín Furriel.



Ante la insistencia del cronista de LAM, Guillermina Valdés respondió de manera enfática y contundente. “¿Vos te pensás que te voy a decir a vos por qué decidí separarme? ¿Pero vos estás loco? No hay manera. Al pedo me hacés famosa si yo estoy tranquila vendiendo mi crema, mis zapatos”, le dijo.



Como cada vez que un famoso se separa, comienzan a circular rumores, a veces sin fundamentos y completamente falsos, sobre nuevas relaciones. En ese sentido, el periodista del programa que conduce Ángel de Brito le preguntó a la empresaria si saldría con alguien no conocido.

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés.



“Puede ser, sí. No voy a decir que me gustaría, porque las cosas me interpelan, suceden, me llegan, me atraviesan. Yo no busco”, aseguró Guillermina Valdés, quien luego volvió a responder sobre la relación con Joaquín Furriel. “Nunca expuse la pareja. ¿Por qué hoy te diría, cuando está terminada, lo que sentí?”, planteó.



Por último, el cronista de LAM le preguntó a Guillermina Valdés si podría existir una posibilidad de volver a acercarse a Joaquín Furriel en un futuro no muy lejano. La respuesta de la empresaria fue tajante. “Cada uno por su lado”, contestó.