Revelan detalles del calvario que sufre Furia tras su salida de Gran Hermano

La eliminación de Furia sigue dando de qué hablar. La participante quedó fuera de Gran Hermano, pero su presencia en los medios no para de crecer. Gracias al cariño de sus fanáticos y de los escándalos que la rodean, Juliana pasó de ser un participante más a convertirse en una verdadera figura del ambiente.

Pero no todo es color de rosas cuando uno es popular. En el streaming de Telefe, Lucía Maidana reveló que Furia no tiene contención. "No es sano para un ser humano estar tan aislada y tan sola", comentó.

All Access, el programa de streaming de Telefe sobre Gran Hermano.

Además, agregó que es imposible acercarse a Juliana. "Esta etapa es para vivirla todos juntos. Nos apoyamos. Ella nos tiene bloqueados a todos", sumó.

Finalmente, Lucía señaló que Furia debería diferenciar el reality del mundo real. "Todos diferenciamos el juego. Sabemos que perdimos. Agachamos la cabeza y seguimos, apoyándonos entre todos".

Recordemos que este domingo, la exparticipante del famoso reality estuvo presente en La Peña de Morfi. Si bien la participación de Furia en los debates de Gran Hermano le dio buen rendimiento en materia de rating, no sucedió lo mismo con el ciclo de Telefe.

El paso de la ex "hermanita" por el magazine del domingo marcó en la pantalla de Telefe tan solo 5,6 puntos, posicionando al programa en el quinto lugar de lo más visto del día.