La reacción de la joven novia de Matías Alé cuando él le propuso casamiento

Matías Alé presentó hace menos de un mes a Martina Vignolo, una joven de 22 años, como su nueva novia. El momento se viralizó no solo por la diferencia de edad de 24 años, sino por un extraño tono de hablar del conductor en la mesa de Mirtha Legrand.

Ahora, Matías Alé fue un paso más y le propuso casamiento, en plena transmisión de los Premios Martín Fierro Federal, tras ser el ganador a Mejor Labor Animación Masculina.

La joven de 22 años, profesora de educación física oriunda de Mar del Plata, se puso a llorar y, por pedido de su novio, y de los conductores Guillermo Andino y Pamela David, subió al escenario del Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza.

El discurso de Matías Alé para ponerle casamiento a su novia

“Es un sueño cumplido. Hace 25 años que te sueño Martín Fierro, hace 27 años se me fue mi papá, hoy lo tengo en este reloj, color azul y oro”, comenzó el agradecimiento Matías Alé mientras enfocaban a su novia llorando.

"Voy a decir dos cosas y son las últimas. Una, yo me caí y me levanté. En mi mejor momento no me gané ningún premio. No soy ejemplo de nada, pero para toda la gente que está mirando en su casa, sepan que para mí esto era un sueño”, agregó.

Luego llegó el inesperado momento: "Esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo”, dijo mientras se arengaba a la joven a subir al escenario.

Agarrándola de la mano le dijo: “Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo, pero, ¿te gustaría casarte conmigo?”, interrogó.