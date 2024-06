Cuál es la cirugía estética que se hizo este fin de semana Tamara, la ex de L-Gante

Tamara Báez decidió pasar por el quirófano y cambiar una parte de su cuerpo con la cual no estaba conforme. Es por eso que se realizó una cirugía estética y expuso en sus redes sociales que esta le estaría trayendo algunos inconvenientes. Si bien serían menores, no dudó en compartirle a sus seguidores qué es lo que le pasa.

Desde su salto a la fama por haber estado en pareja con L-Gante, Tamara Báez se caracteriza por mostrar todo en sus redes sociales. Es por eso que al decidir realizarse una cirugía estética no podía evitar comunicarselo a su más de medio millón de seguidores, por lo que causó revuelo.

Si bien suele mostrarse sin pudor, la ex de L-Gante confesó que había algunas cuestiones de su cuerpo que no la tenían conforme. Teniendo en cuenta que era algo que no podía cambiar por sus propios medios, tomó la decisión de acudir a un profesional para así realizarse una cirugía estética.

A todo esto, en sus redes sociales brindó los detalles y expuso que pasó por el quirófano para aumentar el tamaño de sus bustos. Es por eso que en un principio se mostró junto a su hija aún sin poder estar completamente recuperada: “Mi vida, fanática de su tetita. Te amo, perdón por esto, ya va a estar bien mamá”.

Luego de esta publicación, Tamara Báez expuso que esta operación le cambió la vida, ya que es lo que anhelo durante mucho tiempo: “Gente, no puedo creer que tengo tetas. Me desperté de la anestesia llorando de la alegría y ahora creo que no caigo, o sea. Estoy muy feliz”.

Sin embargo, ahora habrían comenzado a aparecer algunos problemas inesperados. Es que luego de mostrar que pasó la tarde junto a Thiago Martínez, su nuevo novio, expuso que tenía algunos problemas con los corpiños.

“El corpiño no estaría soportando”, escribió la ex de L-Gante junto a algunos emojis haciendo alusión a que le causa risa esta situación. De este modo, la influencer expuso que se encuentra feliz por el cambio físico que logró y que ningún problema menor opacará esta sensación.