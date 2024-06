El nuevo look al que se sometió Tini Stoessel en sus vacaciones en México

Tini Stoessel ha estado dando mucho que hablar con el lanzamiento de su último disco, Un mechón de pelo, donde profundiza cuestiones de su vida privada a través de diferentes canciones. Sin embargo, por estas horas lo que está en boca de todos fue el radical cambio de look al que se sometió durante su estadía en México.

Lo cierto es que, luego de realizar varias presentaciones en Buenos Aires en las cuales promocionó su nueva música, Tini Stoessel decidió poner en pausa su gira por los escenarios y se trasladó a México para tener unos días de descanso.

El cambio de look de Tini Stoessel en su paso por México.

Sabiendo que viene de un año bastante convulsionado y con muchas situaciones fuertes en lo personal, este break de la artista aparecía en un momento ideal. Sin embargo, poco después se supo que en medio de estas vacaciones también aprovechó su paso por México para actuar en una nueva serie.

Esto se confirmó con un reciente posteo que Tini Stoessel subió en sus redes sociales, con varias fotos paseando por México y donde también se la podía ver sosteniendo un libreto o guión. Así, dirigiéndose a sus fans, contó algunos pormenores de su estadía por el país centroamericano.

"Estoy filmando una serie y me tiene muy emocionada este proyecto", escribió la artista en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el detalle que llamó la atención de todos fueron las dos fotos que subió mostrando su cambio de look: con el pelo corto de su color castaño natural.

Cabe recordar que la intérprete estuvo pasando por diferentes cortes y colores de pelo durante los últimos meses, detalle que no solo sorprendió a sus seguidores sino que además mostró en su máxima expresión la faceta camaleónica que tiene con respecto a sus looks. Obviamente, este estilo también se aleja del look rubio platinado de su último disco.

El cambio de look de Tini Stoessel en su paso por México.

En lo que resulta una nueva y refrescante imagen para la intérprete de Posta y Pa, en esta oportunidad se puede ver la profundidad de la apuesta que hizo con su cabello, algo que es obra de Zacarías Guedes, su estilista de confianza.

Si bien no le hizo grandes cambios a su pelo respecto a la anterior versión que conocíamos, Tini Stoessel ahora posee un corte pixie un poco más largo y se pueden evidenciar algunos mechones detrás de su cabeza, similar al estilo mullet. Un estilo que fue furor en las estrellas del rock de las décadas '70 y '80.