Qué se sabe de la vuelta de Paul McCartney a Argentina

“Paul McCartney va a volver a finales de este año, sí, a finales de este año, así que prepara el dinero. Por ahí por noviembre, diciembre”, señaló el reconocido periodista brasileño José Norberto Flesch en alusión a la visita del astro a Brasil. Esto derivó que inmediatamente los rumores de una gira sudamericana y posible visita a Argentina tomen fuerza.

El ex Beatle estuvo en Brasil a finales del 2024 cerrando su gira mundial Got Black con nueve fechas en Brasilia, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba y Río de Janeiro.

En las redes sociales los rumores de la vuelta de Paul McCartney pisaron fuerte y hasta se especula con que una de las posibles fechas sea en Córdoba. Según publicó el periodista cordobés Andy Ferreyra, "José Palazzo -productor del Cosquín Rock- necesita otro socio para bancar económicamente el evento" que sería en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La publicación que se viralizó en redes sociales con un enigmático con el bajo de Paul McCartney.

Esto se suma a la publicación enigmática de la cuenta @ArgentinaShows que suele adelantar varios de los recitales que se dan en el país. La cuenta de Twitter publicó la foto de un bajo junto con el emoji de "back" y este mismo coincide con el que usa historicamente McCartney.

En caso de concretarse esta visita sería la quinta vez que el ex Beatle viene a Argentina. La primera fue en River, con tres funciones en diciembre de 1993, en el marco de su The New World Tour.

Su segunda vez en el país fue con Up & Coming Tour en 2010. Su tercera presentación fue en dos funciones con cambio de escenario: en Córdoba (el 15 de mayo de 2016 cantó en el estadio Mario Alberto Kempes) y en La Plata (el 16 y el 17 en el Estadio Único).

Tres años después regresó a Buenos Aires con un show en el Campo Argentino de Polo, el 22 de marzo de 2019, con su gira Freshen Up Tour que tuvo como excusa la presentación en vivo de su álbum, Egypt Station