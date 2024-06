Paz Carrara: "Es un torbellino de emociones sacar un disco"

Después del gran recibimiento que tuvo su primer disco “Me canse de hacer canciones que no salgan si no estoy llorando” y de haber participado de importantes festivales como el Lollapalooza, Cosquin Rock y Festival Bandera entre otros, más los shows internacionales en España y Uruguay; Paz Carrara da un nuevo paso en su carrera musical con la edición de su segundo álbum: “Todo vuelve al punto de partida” producido por Bambi Moreno Charpentier.

Con los primeros adelantos “Las Converse”, “Por que te quiero tanto”, “Perdón” y la reciente “Primer encuentro” (feat. Gauchito Club), dejó entrever la esencia pop que delinea este nuevo álbum sin perder el espíritu cantautora que la define. Las otras 6 canciones que completan el trabajo discográfico forman parte de un todo, donde predominan las hermosas melodías que seducen con el toque de la increíble voz de Paz.

Su segundo disco tendrá su merecida presentación oficial el viernes 13 de septiembre en el conocido Niceto Club, cuyas entradas ya están a la venta por passline.

MDZ dialogó con la joven cordobesa que se mostró muy emocionada de presentar su segundo disco. "Es un torbellino de emociones sacar un disco. Realmente hacerlo fue muy emocionante porque le puse mucha crudeza y honestidad y lanzarlo es como rarísimo", contó Paz.

- ¿El soltarlo te costó?

- Para nada, yo no soy muy rebuscada. A mí me gusta que las cosas tengan frescura. Por supuesto, soy exigente, como casi todos los artistas.

- ¿Cómo fue que te produzca Bambi?

- Trabajamos muy bien juntos, él influyó mucho en el desarrollo. Las canciones a mí me gustan mucho, son realmente muy importantes para mí. No hay ninguna que yo diga, "tipo, esta es más o menos". Todas, de hecho, las tratamos como singles, no grabamos todas juntas. Grabamos canción por canción: las voces un día, otras voces otro día. Entonces, fue como un trabajo largo.

- ¿Cómo nació el feat con Gauchito Club?

- Los amo, son el grupo más increíble del país en este momento. Realmente tengo mucha suerte de que sean parte de mi disco y además que sean parte de mi vida. O sea, realmente son lo máximo ellos. Como personas, como músicos, como realmente hacen algo muy especial. Ellos me invitaron hace dos años a abrir su show en el Bustelo, en Mendoza. Me pareció muy generoso de su parte, porque el lugar ya estaba agotado, entonces realmente solo querían que yo fuera parte de ese show. Después me invitaron a cantar a Vorterix y nada, quedó la buena onda. Y esta canción me parece que les fue como anillo al dedo y lo que le aportaron fue muy hermoso.

Mirá el video de Paz Carrara con Gauchito Club

- Me gustan los títulos de tus dos discos, pero son raros porque son muy largos... ("Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando)" y "Volver al punto de partida")

- Yo creo que no los puedo hacer más cortos, o sea hay un problema de síntesis fuerte jaja. El primer disco tiene un nombre como de doce palabras, pero que te dice algo. Era un título divertido. En este, era un título más profundo porque tenía que ver más con la esencia del resto del disco. Creo que también el concepto me fue cayendo de a poco, me di cuenta que había muchas canciones que empezaban y terminaban igual. Me di cuenta que había muchas cosas que hablaban de ciclos. Me di cuenta que había cosas de las que volvía a hablar después de mucho tiempo. De entender algunas relaciones. Entonces, fue como, "ah, ok, al final, todo vuelve al mismo lugar".

Mirá el video de la nota con Paz Carrara