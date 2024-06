Morena Rial causó indignación tras aclarar un detalle sobre su embarazo

Siempre dando de qué hablar, Morena Rial no se salva de las polémicas ni estando embarazada. Así, mientras la hija de Jorge Rial transita su “dulce espera”, los seguidores la cuestionaron por una decisión que tomó en este tramo de la gestación y que tiene que ver con cómo dosifica al máximo la información.

¿Qué pasó con Morena Rial? La mediática fue criticada en sus redes sociales en uno de sus idas y vueltas de preguntas y respuestas con sus followers, ansiosos por saber todo sobre el bebé que espera junto a un boxeador cordobés llamado Matías, que conoció hace un tiempito por un amigo en común.

Morena Rial mostró una ecografía de su bebé en camino.

Cuestión que More dejó una cajita de consultas en sus historias de Instagram, pero a la hora de la verdad, no quiso compartir toda la información que tiene. ¿Está en su derecho? Claro que sí. ¿Se lo perdonaron quienes la siguen? Pues no. La acusaron de hacerse la misteriosa para lucrar con el bebé en camino.

Morena Rial anunció cuándo tiene fecha de parto.

Todo empezó cuando la joven aclaró que luego de varias ecografías, ya le dijeron qué va a tener. “Ya sabemos el sexo, en breve lo decimos”, lanzó la mediática, generando gran debate en Twitter cuando varios especularon que Morena callaba porque estaba a punto de dar la primicia a cambio de dinero en una revista o programa de televisión.

Morena no quiso decir el sexo de su bebé y causó indignación en redes.

“Lo conocí por medio de un amigo. Se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace, y es difícil de tirar. A mí mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión”, había comentado semanas atrás Morena a Ciudad Magazine, cuando le preguntaron sobre el padre del pequeño en camino que tendrá como padrino al abogado Alejandro Cipolla.

Morena Rial habló de su situación habitacional a meses de ser mamá

Lo cierto es que mientras transita la gestación del hermanito de Francesco, Morena todavía no tiene lugar fijo para vivir cuando llegue la criatura, en octubre. "¿Te consiguió tu papá un lugar para vivir hoy acá?", le preguntaron a la joven en Socios del espectáculo, y ella informó que aún no, aunque señaló que “no está en eso ahora".

Por su parte, Jorge Rial indicó que no quiere hablar sobre el asunto habitacional de su hija al decir que "es un tema que solucionaremos entre nosotros, no es para hablarlo públicamente".

Morena Rial todavía no tiene lugar fijo donde vivir cuando nazca el bebé.

"Nadie tiene obligación de nada, sí tenemos responsabilidades, no obligaciones, eso es lo único. Pero ojalá que tenga un muy buen embarazo, lo que quiero es que esté bien ella", sostuvo el periodista quien dijo mantener con Morena "una cercanía con límites y responsabilidad” y que “se están curando heridas".