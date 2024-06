Las dos versiones sobre el faltazo de un conocido conductor de canal América a su desmantelado programa

Desde su desembarco al frente del magazine de la primera mañana de canal América, Fabián Doman viene atravesando algunas turbulencias en materia de rating y cambio de horario. Y ahora, se suma el faltazo del conductor al ciclo que en estos días acusa señales de desmantelamiento.

En su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró compartió un audio que le envió Fabián Doman, justificando su ausencia en Bunos días América, el envío que lidera en canal América. “La gripe más larga del mundo, llevo 19 días. No sabés me agarré dos, una primero y otra después, recién ayer se me pasó la fiebre. Mi idea era volver mañana, pero estoy tan mareado, con dolor de nuca y cabeza, que creo que voy a volver el lunes, no sé estamos viendo”, expresó el conductor sobre su malestar.

Sin embargo, la especialista en espectáculos detalló que un decisor de canal América le dijo sobre Fabían Doman: “Quería volver a las 8 de la mañana y le dijimos que mejor se reconponga y vuela al horario completo”. Además, la fuente en cuestión ironizó sobre el conductor: "Espero que no haya abandonado, ja ja ja". Por lo cual, teniendo en cuenta el historial del periodista de dejar algunos programas antes de que concluyan, no sería descabellado pensar en que su ausencia estaría relacionada con su posible baja.

La ausencia de Fabián Doman a BDA genera interrogantes. Foto: Captura de video América TV.

Por otro lado, más allá de que no hay fecha cierta de retorno de Doman a canal América, Calabró sumó algunos detalles que han llamado la atención en estos días en BDA.

“Ayer todos que estaban que trinaban por la invasión de Diego Esteves. Si bien el lunes y el martes, el programa había estado a cargo de Mercedes Mendoza, que es la co-conductora, el miércoles apareció en rol de co-conductor el panelista de A la Tarde”, remarcó la integrante de Lanata sin filtro.

Además de la incomodidad que generó en el grupo de BDA que incluyeran a un periodista de otro ciclo, Marina Calabró notó que la puesta en estos días "la puesta ha estado estática y desprovista de contenidos de actualidad". Al desmantelamiento del envío de Fabián Doman en canal América, se suma "la extraña salida del columnista de deportes, que abona la idea de malestar en el equipo".

"Para cuando vuelva Doman, no encontrará nada. Encontrará a Pampito y las cucarachas", ironizó la periodista sobre la situación del magazine de la primera mañana.