Jorge Lanata explicó por qué cortó abruptamente la columna de Marina Calabró

En medio de rumores de tensión con Marina Calabró, Jorge Lanata salió a aclarar los tantos sobre la abrupta forma en que cortó la columna de la periodista este lunes al aire de Radio Mitre.

Luego de que varios programas y portales de espectáculos se refirieran a la situación, y también al hecho de que el tiempo que tiene Calabró en Lanata sin filtro sea considerablemente menor al que solía tener, en Intrusos (América) apuntaron que desde el equipo no estarían contentos con la idea de que la columnista trabaje en otra radio, ya que tiene un ciclo propio en El Observador.

Por otro lado, en el mencionado programa de chimentos, también aseguraron que no habrían visto con buenos ojos el romance que sostuvo Marina Calabró con su compañero Rolando Barbano, y llegaron a asegurar la especialista en espectáculos quiso renunciar a labor en el envío radial de Jorge Lanata, cosa que la propia protagonistas se encargó de desestimar.

La columna de Marina Calabró sufrió un recorte tras la hora que se le restó al programa de Jorge Lanata. Foto: Captura de video Radio Mitre.

A su vez, durante su participación como invitado en Ángel responde, el espacio que Ángel de Brito lidera en Bondi Live, Jorge Lanata se encargó de despejar todo tipo de sospechas sobre el supuesto malestar con Marina Calabró.

Jorge Lanata y Marina Calabró quedaron envueltos en rumores de tensión. Foto: Redes sociales Radio Mitre.

"Están todos locos... El otro día yo me confundí el horario de terminación de Marina, en cambio de menos diez, la corté menos cuarto", explicó Lanata.

En tanto que para remarcar que no hay ninguna tensión con Calabró, el conductor remarcó sobre los rumores: "Son todos unos enfermos, no se puede creer. Está todo bien y tienen que entender que yo tengo tres horas y somos muchos en la radio, no entra todo".