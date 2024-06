Jardines Salvajes, la comedia éxito en Estados Unidos desembarca en calle Corrientes

El próximo 12 de junio, en el Multiteatro Comafi, estrenará Jardines Salvajes, una comedia protagonizada por Carlos Portaluppi, Viviana Puerta, Nazareno Casero y Micaela Vazquez.

Jardines Salvajes es "una comedia hilarante con un final inesperado, en la cual una pareja joven se muda a un barrio tradicional y se encuentra compartiendo un jardín con un matrimonio de mayor edad. Lo que comienza con las mejores intenciones de ambas partes, rápidamente escala en una batalla campal entre vecinos. ¿Los motivos? Diferencias irreconciliables con respecto al jardín, que revelan brechas generacionales, culturales y éticas".

Tras una resolución sorpresiva de un impacto pocas veces visto en la calle Corrientes, Jardines Salvajes concluye su aguda exploración sobre las pequeñas y no tan pequeñas diferencias que tanto nos dividen invitándonos a considerar la esperanza de aquello que nos une.

Jardines Salvajes estrena el próximo 12 de junio.

"Somos una pareja joven que llega a un barrio nuevo, embarazados, a punto de parir, con ganas de tener buenos vecinos. Todo aparenta que así va a ser, pero las apariencias engañan y en un momento las cosas empiezan a no salir como uno pensaba", cuenta sobre la obra Mica Vázquez, en diálogo con MDZ.

Nazareno Casero, otro de los protagonistas de la historia, explica que el nudo de la obra es "cuando hay un conflicto de intereses y tenés a tu enemigo al lado. Hay algo de eso que juega la comedia, que habla de una problemática que existe a nivel mundial y que creo que es inherente al humano".

Aclamada en Estados Unidos, Jardines Salvajes estrena por primera vez en Buenos Aires dirigida por Ricardo Hornos, en una producción de GO Broadway Productions y Aleph Media.

"A mí me había gustado muchísimo el texto cuando lo leí por primera vez, pero cuando lo empezamos a pasar por el cuerpo, me terminó de enamorar. Realmente me enamoró por completo. El disfrutarlo, el poder ir descubriendo lo que le va pasando a cada uno de estos personajes en esta historia es alucinante", cuenta Carlos Portaluppi.

Viviana Puerta, por su parte, también recuerda que "me divertí cuando la leí. Tenía mucha expectativa en los primeros ensayos de ver, bueno, primero si había feeling, si había onda, si había nuestra sinergia que se necesita para que suceda y sucedió. Es como dice Carlos, la estamos pasando muy bien descubriéndonos".

Mirá la entrevista de Carlos Portaluppi y Viviana Puerta

Cómo es hacer comedia en época de crisis social y económica

"Siempre hemos tenido momentos turbulentos. Los argentinos estamos ya acostumbrados a esto. Ir y venir en momentos en cuanto a lo social, a lo político, a lo económico y acá estamos. Yo ocupándome de lo que quiero ocuparme, que es contar historias y poder transmitir y completar el cuento con el público. Poder transmitir, porque para el público también es una necesidad, como lo es para mí la necesidad de expresarme", opinó Portaluppi sobre la situación del país.

"Yo creo que siempre es lindo buscar la risa, hacer reír, como que justamente estamos en un momento del país que nos preocupa, que nos angustia y me parece que, bueno, si tenemos la posibilidad de poder ir a ver una obra de teatro, está bueno reírse y a nosotros como actores también interpretar algo que tiene que ver con una comedia nos hace bien", reflexiona Mica Vázquez.

"Yo creo que épocas turbulentas, por ejemplo, era cuando decapitaban gente en las plazas o las arcaban, ¿no? Hace 200, 300 años y había comedia también. Yo creo que es necesario para las personas, es necesario para el humor del pueblo, para decirlo de una manera, creo que es necesario, siempre termina habiendo humor y siempre sale por algún lado, es como la flor que nace en el barro", opinó Nazareno Casero por su parte.

Mirá la entrevista de Nazareno Casero y Mica Vázquez