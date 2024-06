El regreso más esperado: Charly García volvió a tocar en vivo tras dos años de inactividad

Lo que muchos esperaban, sucedió. En las últimas horas de este miércoles y primeras horas del jueves, Charly García volvió a tocar en vivo. El cantante estuvo presente en el Hotel Faena de Buenos Aires e interpretó dos famosos temas de su repertorio: Yendo de la Cama al Living y Cerca de la Revolución.

Cabe destacar que García no se presentaba en vivo desde hace dos años. El artista estuvo acompañado de la banda Baremberg & Mojo Jam Band.

Mirá el video de Charly Garcia tocando en vivo después de dos años

Fue el usuario de X, Constant Concept (@constat_concept) quien difundió las imágenes del músico en el hotel. "Charly García TOCÓ ANOCHE en el Hotel Faena, sonó Yendo de la Cama al Living y Cerca de la Revolución", contó el internauta junto a los videos.

Además, el ícono del rock nacional se tomó fotos con toda la gente presente en el lugar.

Charly junto a sus fanáticos. Créditos: X @constat_concept.

El video se volvió viral en todas las redes sociales y muchos celebraron la vuelta de Charly García.

El homenaje a Charly García en los Premios Gardel 2024

El artista aceptó el premio. Créditos: captura de pantalla X @constat_concept.

El pasado martes 28 de mayo, se llevó a cabo en el Movistar Arena la 26º edición de los Premios Gardel. Además de conocer los ganadores de la noche, en el evento se realizó un homenaje a Charly García.

El cantante recibió "Say No More", un reconocimiento a su trayectoria musical y su relevancia en el rock argentino.

David Lebón junto a Luz Gaggi; Rosario Ortega e Indios; Lisandro Aristimuño y Bándalos Chinos; y Fabiana Cantilo y Silvestre y la naranja, fueron los artistas que interpretaron temas del músico en la ceremonia.