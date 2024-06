Sabrina Rojas reveló el tremendo calvario que sufrió: "Me decía que iba a terminar en una..."

En tiempos en los que está muy instalado el tema del acoso, a raíz de la exitosa serie “Bebé Reno”, Sabrina Rojas reveló una tremenda situación de calvario y amenazas que tuvo que vivir hace unos años.



La actriz estuvo de visita en Pasó en América, donde contó detalles de su propia historia a lo “Bebé Reno”, cuando un fan comenzó a acosarla, a punto que tuvo que tomar una medida drástica para cortar con el problema.



“¿Te pasó de tener un fan loco?”, le preguntó Pampito a Sabrina Rojas, quien procedió a relatar los sucesos. “Sí, me pasó, terminé en la comisaría y todo. Fueron muchos meses de acoso”, recordó la actriz y modelo.



“Fue por teléfono, me llamaba todo el tiempo”, continuó Sabrina Rojas, demostrando que la situación era realmente preocupante. “¿Había conseguido tu número?”, le repreguntaron. “Sí, había conseguido mi número”, respondió la actriz.



Allí, Sabrina Rojas pasó a contextualizar aquella situación de la que, afortunadamente, no tuvo que lamentar situaciones de mayor riesgo, aunque llegó a estar muy preocupada por las amenazas que le enviaba ese fan.

Sabrina Rojas contó su propia experiencia a lo "Bebé Reno".



“No existían las redes sociales. Me amenazaba con que iba a terminar en silla de ruedas. Averiguamos dónde estaba y supimos que estaba en un hotel. La policía necesitaba una orden”, contó Sabrina Rojas.



La serie “Bebé Reno” cuenta la historia, basada en hechos reales, de un comediante que es acosado por una mujer. La producción de Netflix motivó a varios famosos a revelar situaciones muy similares.