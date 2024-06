La sorpredente rutina de boxeo de Sofía Calzetti, la mujer del Kun Agüero, en su séptimo mes de embarazo

Mientras transita su séptimo mes de embarazo, Sofía Calzetti, la mujer de Sergio “El Kun” Agüero, mostró en un video de Instagram su sorprendente y exigente rutina de boxeo, demostrando cómo contiene la ansiedad.



Es que, a pocos meses de dar a luz a Olivia, la joven y el ex futbolista comparten habitualmente en las redes sociales cómo están viviendo este momento tan especial en sus vidas. Si bien para él será su segunda vez, ella es primeriza.



Según parece, por lo que muestra día a día en su cuenta de Instagram, Sofía Calzetti realiza todo tipo de entrenamientos con el objetivo de llegar de la mejor manera al parto y, además, para no descuidar su físico.



La mujer del Kun Agüero suele realizar caminatas a orillas del mar, algo clásico, pero también ejercita sus abdominales en una colchoneta y, en lo que es el entrenamiento más exigente, también practica boxeo.



En esta oportunidad, Sofía Calzetti mostró en un video de Instagram también una de las actividades físicas que más la apasionan: el yoga. Es habitual verla en su cuenta de Instagram realizando distintas poses.

Sofía Calzetti, la pareja del Kun Agüero. Foto: @soficalzetti.



Hace unas semanas, El Kun Agüero y Sofía Calzetti hablaron en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, y contaron cómo están viviendo este momento tan especial, a la espera de la llegada de Olivia.



“El médico hasta que no hizo el último control, nos pidió que no lo dijéramos. Quiero destacar que en LAM lo sabían y no dijeron nada. La gente lo tiene que saber. Les quiero agradecer por esperar a que nosotros lo dijéramos y no como otros programas que se aprovecharon”, comentó el ex futbolista.