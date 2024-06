Flor Vigna le pidió ayuda a sus seguidores con una canción que la discográfica no quiere publicarle

Multifacética, Flor Vigna tiene su carrera cada vez más impuesta en el ambiente. En las últimas horas, la influencer interactuó con la gran cantidad de gente que la sigue en redes para lograr que la discográfica le permita sacar un nuevo tema. Se sabe que Vigna escribe las letras de sus canciones para poder expresar sentimientos, pero en este caso apareció un problema.

Yendo puntualmente al tema de actualidad, Flor cree que la letra es increíble, pero hay un problema. "Se llama "Valiente desde cero" pero me dicen que no es lo suficientemente comercial. Yo banco, amo lo comercial pero a la vez es un tema que me sigue emocionando mucho y que toca una tecla aún no resuelta en mí. Es un mensaje que quiero trasmitir porque hasta yo lo necesito. ¿Qué piensan? ¿Le hago caso al sello o a esa emoción?", indicó Vigna.

En relación a lo sentimental, la historia de amor entre Flor Vigna y Luciano Castro parece haber tenido su final, aunque se siguen sumando capítulos por separado. Cabe recordar que la pareja decidió ponerle fin a su relación a principios de 2024, tras dos años juntos, y se dice que Vigna estaría cerca de Dante Spinetta.

La vida amorosa de Vigna siempre es noticia

En ese sentido, cabe aclarar que ambos artistas ya habían escrito una breve historia de amor tras la separación de la bailarina con Nico Occhiato. Ahora todo parece indicar que la buena onda entre ambos volvió a nacer.

Sobre ello, la encargada de hacer público el primer acercamiento fue Pochi de Gossipeame: “Me contaron que Dante Spinetta y Flor Vigna estuvieron charlando muchísimo en La Bresh post Premios Gardel”.

La influencer estaría empezando algo con Dante Spinetta

“Mi fuente me dijo: ‘El Dante chamuyándose fuerte a Vigna’. Consulté a sus entornos y me dijeron nada que ver, que solo fue buena onda. Mmmm”, sentenció Pochi en su cuenta de Instagram, sobre una historia que pudo haber sido y no fue, y que hoy está quizás un poco más cerca de darse.