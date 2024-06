El textual que dijeron en Gran Hermano que arruinó y puso en duda uno de los casamientos

Una de las parejas que se formó en la actual edición de Gran Hermano, que ya está llegando a su final, fue la de Bautista y Denisse. La producción del reality decidió organizarle un “casamiento”, como ocurre históricamente en las distintas ediciones.



Sin embargo, a pesar de la alegría y de las dulces palabras que se dedicaron el uno al otro, la rubia ex participante se fue muy enojada y con un fuerte reclamo contra el uruguayo, que terminó algo descolocado.

Al principio de la boda, todo fue romántico. “Te voy a decir algo que ya sabés: te pienso todos los días. Sabés que sos una persona que yo quiero muchísimo. Te pienso un montón, de verdad, más de lo que vos pensás”, comenzó diciéndole Bautista.



"Verte entrar en la segunda vuelta fue una cosa que a mí me llenó el alma totalmente. Volverte a ver ahora es hermoso. Estás hermosa. Sos hermosa por fuera, por dentro y por donde lo mires. Estoy muy contento por haberte conocido y espero seguir conociéndote. Te quiero un montón. Sos lo más lindo que me llevo de acá”, expresó el uruguayo.



Por su parte, Denisse también tenía palabras llenas de amor para decirle. "Estoy feliz de haberte conocido. Estoy orgullosa de la persona que sos. Me encanta que seas transparente y me encanta que brilles sin apagar la luz de nadie. La realidad es que, apenas agarraste esa guitarra, yo me fijé en vos. Tenés muchísimo talento y un montón de cosas hermosas”, le dijo, mirándolo a los ojos.

Bautista y Denisse se casaron en Gran Hermano. Foto: captura de TV.

“Te estoy esperando afuera y te voy a seguir esperando y bancando lo que sea necesario. No hay problema. Te extrañé en serio. No es chiste. Así que te vas a tener que hacer cargo”, añadió Denisse, antes de comenzar con su inesperado reclamo.



“Me mata que nunca hablamos nosotros y me vengo a casar. Nunca me dijiste ‘te quiero’”, le reprochó ella. “Es que digo poco las cosas”, se justificó él. "Tenés que mejorar eso de la comunicación”, le retrucó la rubia. “No podés estar enojada”, soltó Bautista. “Yo espero un ‘te amo’ en algún momento”, cerró una muy enojada Denisse.