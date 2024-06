Marina Calabró reveló escandalosos detalles de la renuncia de Ricardo Canaletti al programa de Carmen Barbieri

La periodista Marina Calabró reveló ásperos detalles de la trastienda de la renuncia de Ricardo Canaletti al programa de Carmen Barbieri, Mañanísima (El Trece). La columnista contó que todo empezó con la tensión entre el especialista en policiales y Majo Martino, la comunicadora enviada por la producción a cubrir datos de color en la previa de la Copa América.

En su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró habló sobre las chicanas que le hizo al aire Ricardo Canaletti a Majo Martino, en que el integrante de Mañanísima le preguntó reglas técnicas del fútbol a la enviada al mencionado evento futbolístico.

Además, Calabró contó que al aire del magazine de Barbieri, que este miércoles Canaletti se fue a sentar a otro sector del estudio mientras Martino salía al aire, y desde allí el periodista informó su renuncia a la producción. "En el corte, se levanta y se va, vociferando frente a todos los integrantes del programa: 'Este programa está mal hecho, está mal producido, no me van a ver nunca más, acá no piso más, es un programa de mie...'".

Tras la precipitada salida de Ricardo Canaletti, Marina Calabró reveló que Carmen Barbieri quedó muy afectada, culpándose por no haber podido manejar la situación. A su vez, periodista dejó en claro que el especialista en policiales desde hace rato venía en una situación de disconformidad con el planteo de producción y los contenidos de Mañanísima.

Ricardo Canaletti abandonó el piso de Mañanísima en plena emisión. Foto: Captura de video El Trece.

En este contexto, Calabró remarcó que se vivió una situación de gran incomodidad para todo el equipo del ciclo de Barbieri por el estruendoso accionar de Canaletti al descalificar al aire a Martino.