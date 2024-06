Juana Repetto mostró la increíble reacción de su hijo al visitar su casa en construcción

En el año 2023, Juana Repetto le contó a sus seguidores de las redes sociales que había adquirido un terreno en el que construiría su casa. Ahora, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto mostró los avances y compartió la reacción de su hijo al ver la obra.



“En 2023 compramos con mucho esfuerzo un terreno para construir nuestra propia casita y así lo vive mi niño mayor, con tanta emoción que no me entra el alma en el cuerpo del amor y felicidad que me genera”, comentó Juana Repetto en un reel en su cuenta de Instagram.



“El día que le di la sorpresa, la primera vez que fue a la obra y los avances, ahora es fan de ir. Una vez más, mi compañero de aventuras eligiendo ser parte, a la par. Ya les mostraré al más pequeño también viviendo el proceso”, agregó la actriz.



Más allá de la felicidad de estos días, Juana Repetto no la tuvo para nada fácil, ya que a finales de marzo se enfrentó a algunas complicaciones, ya que la construcción se atrasó debido a un terrible problema con el terreno.



“Empezaron a hacer el pozo, se atrasó todo un montón. Cuando empezamos a plantar la casa, nos venimos a enterar de que el terreno tiene menos metros de los que pagamos. Gravísimo”, contó en su momento Juana Repetto. “Estamos empezando a construir porque no queremos perder más tiempo”, agregó.

Juana Repetto mostró avances de su casa en construcción.



Luego, Juana Repetto explicó de qué se trataba la dificultad que estaba demorando el avance de la obra. “Se llama ‘corrimiento’. Viene arrastrándose desde que todos los terrenos se fueron corriendo un poquito. Como el mío es el último en ser construido, quedó en el medio”, contó.



Por último, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto remarcó qué implicaba la demora en la construcción de su casa. “Esto puede ser un problema eterno. Podrían pasar seis meses con suerte y yo sin poder construir. Y eso a mí me genera una pérdida enorme de dinero, de energía y demás”, cerró.