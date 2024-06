Una reconocida ex vedette habló sobre su vínculo con Javier Milei: "Me atrae mucho"

Yuyito González volvió a ser noticia en las últimas horas luego que trascendieron rumores de que la ex vedette habría quedado obnubilada con Javier Milei luego de conocerlo en persona durante la presentación de su libro que realizó el Presidente de la Nación en el Estadio Luna Park.

Fue la panelista Cora Debarbieri quien afirmó este miércoles en A la tarde (América TV) que hay atracción de parte de la ex vedette con el líder libertario. "Yuyito quedó obnubilada con Milei y no descarta una relación más importante entre ellos. Dice que como hombre Milei es todo lo que está bien", comentó la periodista antes de que se emitiera la entrevista.

Yuyito González sobre Javier Milei: "Es una persona muy interesante".

Durante la nota, Yuyito se refirió a la presentación del libro del jefe de Estado: "Fue un evento medio fuerte, con repercusiones, pero la verdad que estuvo buenísimo y me sentí comodísima", expresó.

Luego, ante la pregunta del movilero sobre si mantiene un vínculo con el Presidente, Yuyito aclaró: "No, pero si hay otro evento capaz voy. Yo tengo contactos con los cuales me generé la entrevista, pero no puedo revelar la identidad".

"Dijiste que te condiciona que sea Presidente, pero que como hombre ¿podría tener una oportunidad?", agregó el notero. "Sí, como hombre, por supuesto, es una persona muy interesante. Me fue pareciendo cada vez más interesante a medida que fue mostrando más su pensamiento, sus ideas. Es una persona inteligente y a mí me atrae mucho ese aspecto en un hombre", comentó Yuyito.