Mike Amigorena pasó por MDZ Radio y habló de su último disco

En medio de su éxito por el estreno de su último disco, titulado El increíble cool, Mike Amigorena dijo "presente" este lunes en Uno nunca sabe, de MDZ Radio. El álbum se lanzó en todas las plataformas de música a fines de mayo.

El cantante hizo un repaso de su carrera como músico y habló sobre su nuevo álbum: "Vengo en el marco de la presentación de El increíble cool que va a ser en agosto, en una bodega". El artista comentó que Mendoza será el primer lugar donde presentará este disco.

"El increíble cool", el último disco del cantante. Créditos: Instagram Mik3amigorena_.

Amigorena contó que El increíble cool es un álbum "multigénero". "Es ecléctico, habla de mí. Es un disco de melodías pegadizas, hay letras referenciales, sonidos de vanguardia, electropop y al mismo tiempo sonidos ochentosos, que es la música que a mí me gusta".

Además, el actor mendocino que triunfó en Buenos Aires contó cómo fue aquel momento en el que decidió abandonar la provincia para irse a vivir a Buenos Aires a sus 20 años, en 1992: "No sé. La verdad es que yo me iba a ir antes, pero mi mamá no me dejó hasta que no cumpliera la mayoría de edad. Yo me quería ir a los 15 años porque tenía una tía que era la dueña del boliche Afrika. Entonces me contaba que iba Pablo Rago, en ese momento, y yo decía 'tengo que estar ahí'".

Mike Amigorena nació en Maipú, Mendoza. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Pero Mike Amigorena no ha dejado de lado sus raíces cuyanas: "Es imposible perder la tonada, las costumbres de donde naciste, por lo menos yo. Hay otra gente que lo quiere borrar porque bueno, nunca se sintió de ese lugar. Yo, mientras más pasa el tiempo, más ganas de volver a Mendoza, más ganas de sacar a flote lo mendocino, porque tenés la posibilidad de comparar".

"Cuando voy a Maipú, que lo amo, cada vez hay menos cositas de lo que yo viví en Maipú. Hay barrios privados, centros comerciales, edificios de tres pisos", comentó el artista.