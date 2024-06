La sugestiva foto de Cami Mayan, ex de Alexis Mac Allister, durante el partido de la Selección

Las cosas no terminaron bien para Alexis Mac Allister y Cami Mayan, quien a finales de 2022, después de la euforia por el Mundial de Qatar y entre los brindis de las Fiestas, fue dejada por el futbolista de la Selección argentina, quien en cuestión de días blanqueó su relación con Ailén Cova, su mejor amiga.

Desde ese momento, Camila debió afrontar no sólo la decepción amorosa sino toda una logística: recuperar sus cosas, su vida, que había quedado en el departamento de Brighton donde la nueva novia de su ex se había mudado. Y donde estaba su perrita Kim, que había adoptado con Alexis Mac Allister.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister en los últimos días de su relación, que terminó en diciembre de 2022.

Y fue con la perra que criaron con el deportista la imagen que posteó la influencer y figura de Luzu durante el partido de la Selección argentina contra Chile en la Copa América. Un encuentro que terminó 1 a 0 a favor de la Scaloneta y que Mayan, claramente, no quiso ver.

“¡Aparezco! Día eterno, así que vamos con recap que fue muy lindoooo”, expresó Camila en el momento en que su ex pareja estaba en la campo de juego, junto a una foto donde se la ve abrazada a su “hija perruna” con quien se reencontró a meses de la separación, en mayo de 2023.

El llamativo posteo de Cami Mayan durante el partido de la Scaloneta.

Luego, Mayan publicó una serie de fotos y videos de su larga jornada que incluyó un evento de Zaira Nara por el lanzamiento de una línea de maquillaje y terminó con amigas, de tragos en un bar del centro porteño, muy lejos de Nueva York y de todo interés futbolístico.

El posteo de Cami Mayan durante el partido de la Selección argentina.

Alexis Mac Allister en el partido contra Chile de la Copa América. Instagram Alexis Mac Allister.

Cami Mayan contó cómo Alexis Mac Allister terminó su relación

Meses atrás, Cami Mayan recapituló en el programa que conduce en Luzu algunos detalles de la mediática separación de Alexis Mac Allister, en diciembre de 2022. “La separación fue en persona, no por WhatsApp o por teléfono. Soy dejada..... Él se tenía que volver allá, a reincorporarse,, ya era casi fin de año y fue medio raro porque yo no estaba en mi casa con todas las cosas y me tuve que plantear qué hago, yo estaba con el perro allá”, contó.

Cami Mayan enfrentó momentos difíciles tras separarse de Alexis Mac Allister, con quien vivía en Brighton.

Detalló que Alexis Mac Allister volvió a Inglaterra y la apuró para que buscara sus cosas, pero Cami Mayan no estaba preparada para la avalancha que le venía. “Era plantearme ‘qué hago con todo esto que soy yo’. Él esperaba que yo llegara, agarrara mis cosas y me fuera el otro día. Hasta que no me vio llorando y diciéndole no sé qué hacer no dijo ‘Ah okay’, tengo que ser un poco más empático”, señaló.

De hecho, Cami Mayan se enteró de la convivencia entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova de una forma inusitada: “El segundo fin de semana, una semana que yo había dejado mi casa de Brighton, un mes de separarme, me llega un mensaje y ahí me entero de que había una persona en mi casa con mi perra y mis cosas”.