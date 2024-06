Martín Ku se sinceró sobre los motivos de su eliminación de Gran Hermano

La gala de eliminación del domingo en Gran Hermano dejó una sorpresa impensada para muchos. Martín Ku quedó fuera del reality tras enfrentarse cara a cara con Nicolás Grosm. En la previa, todos consideraban a Kun como uno de los finalistas tras eliminar nada más y nada menos a Furia.

En este contexto, el Debate de los lunes arrancó con el nuevo eliminado frente a los panelistas. Para comenzar, Santiago del Moro le preguntó sobre cuáles creía que eran los motivos por los cuales había quedado fuera de competencia. "Creo que los Furiosos me cag… a tiros. Es el precio a pagar, como bien dije en el confesionario. Acá tengo a Iron Man y me dijo que era inevitable sacar a todos los jugadores", expresó.

Martín Ku durante su llegada al estudio de Telefe tras su eliminación.

Por su parte, el conductor dio sus opinión al respecto. "Los tres Bros iban solos y no tenían a nadie de su grupo ahí. Mucha gente decía ‘qué pasa con Nico’ y él estaba dentro de su grupo. Un grupo que no se iba a votar entre ellos y en placa negativa se iba a ir quien tuviese más hate. Bauti no lo tiene, Nico no lo tiene y el hate que tenía el Chino después de lo que pasó con Furia iban a hacer que fueran por vos", comentó.

"Mucha gente dice ‘no esperábamos esto’, pero eran los Bros solos. Votó mucha menos gente que en otras ocasiones. Fue una salida medio cantada”, comentó, sobre la decisión popular. Mientras que Laura Ubfal discrepó con el conductor. “Yo tengo mis dudas. Los Furiosos, según lo que pude averiguar, no votaron. Como fandom general, hubo menos gente. No votaron, pero hay hate”, aseveró.