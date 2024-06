El incómodo momento de Furia y las panelistas cuando hablaron de las "mujeres de Gran Hermano"

Luego de ausentarse en la Noche de los ex de Gran Hermano, Furia apareció en el Debate para la gala de eliminación del domingo 23 de junio que terminó con la salida de Martín Ku. Pero momentos antes de esa definición, la rapada y Sol Pérez tuvieron un cruce en vivo.

¿Qué pasó? Sucede que, a diferencia de Laura Ubfal, Eliana Guercio y Gastón Trezeguet, Sol Pérez nunca dejó de hacer notar los puntos contradictorios y cuestionables de Furia, a pesar de que siempre la destacó como una gran jugadora del reality. Una postura que la analista no abandonó al tener en frente a la polémica hermanita.

Las chispas entre Juliana Scaglione y Sol Pérez arrancaron temprano, cuando la panelista de Gran Hermano se refirió al particular juego de Emmanuel Vich, el aliado de Furia que sigue en carrera e intenta hacerse un lugar en la final, ahora junto a Darío Martinez Corti, Bautista Mascia y Nicolás Grosman.

“Un poco fue siempre el juego de Emma, se pone en el lugar de víctima, lo hace muy bien. Emma quedó completamente solo ahora, mientras que Dario habla con los Bros”, indicó Sol, sobre lo que se vio en los últimos días desde que Furia quedó afuera de la competencia.

Furia también se cruzó con Ceferino Reato en medio de a gala de GH. Captura TV.

“No creo eso, no. Ahí se ve cómo no nos integran”, se plantó entonces la doble de riesgo, que siempre insistió en que a ella y a Emma los dejaban de lado en la convivencia, a pesar de que siempre dijo que jugaba sola e hizo todo lo posible por mantenerse al margen del resto de la casa.

“Furia, vos te alejabas de todos”, le marcó entonces Sol, pero la ex participante avanzó con su punto de vista, dijo que cuando ingresó advirtió que no iba a generar conexiones porque se sabe “muy sentimental”, indicó que con su grupito inicial de furiosas (Chula, Agostina y Catalina), podrían haber llegado lejos “si no hubieran pasado un montón de cosas”, e insistió en que a Emma lo están marginando.

El remate picante del cruce de Furia y Sol Pérez

Tras mostrar un informe de los jugadores bailando una canción de los Backstreet Boys, los entredichos entre Scaglione y Pérez continuaron luego de que Santiago del Moro lanzó un comentario lapidario: “Yo no puedo creer que en una edición dominada por mujeres hayan quedado todos pibes”.

Hubo tensión con Furia en el estudio de Gran Hermano. Captura.

“¡Porque Furia las sacó a todas!”, dijo Marisa Brel, en tanto que Laura Ubfal saltó, indignando a Brel y a Pérez y consiguiendo el aval de Furia, que asentía a sus palabras: “Es lo que nos enseñaron a las mujeres, a pelearnos entre nosotras”. Dispuesta a no dejarlo pasar, Sol fue hasta el final contra Scaglione y rebatió: “Pero, Fu, ¡las sacaste vos!”.

“No”, aseguró la ex jugadora, insólitamente, y así se quedó con la última palabra: “No te voy a faltar el respeto, porque te amo, pero…”.