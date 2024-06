La gravísima denuncia que Furia hizo contra la producción de Gran Hermano

El domingo pasado Juliana Scaglione, más conocida como Furia, quedó eliminada de Gran Hermano. A pocas semanas de la gran final, la participante más polémica de esta edición quedó expulsada de la casa más famosa del país, lo que generó un escándalo.

Cientos de fanáticos de Furia la esperaron en las inmediaciones del canal e incluso tuvieron actos violentos con otros ex participantes del reality. Después de varios días de aislamiento, la ex Gran Hermano tuvo contacto con el exterior y generó más polémica.

A través de la cuenta de X de El ejército de LAM compartieron en las últimas horas un video que fue capturado de una conversación que mantuvo Juliana con algunos de sus seguidores a través de dicha app. "La producción de GH se cago en el reglamento", decía.

"No, no me lo daban. Yo iba y les decía '¿me dan mis cartas?'. Pasaba un mes y medio... solo me las dieron el día de mi cumpleaños y otra vez que me dieron una actividad y chau...¡nunca más", se la escucha decir a Furia con respecto a sus cartas de Tarot.

"Y ni hablar de las reglas...", se escucha que acota una fanática. "¡Claro! Bueno pero me parece que en el reglamento se cagaron un poquito así que yo me podría haber cagado un poquito también", respondió Juliana, apuntando contra la producción de GH.

"Y sí, totalmente", le respondió otra fanática que más adelante la felicitó por sus predicciones. "Además, todas las predicciones que hiciste, las pocas que pudiste hacer las analizamos acá afuera y también se te cumplieron", agregó en la videollamada de X.

A través de su perfil de Instagram, Furia había realizado su primera publicación, tras su salida de Gran Hermano. "Primera historia después de seis meses sin celu, sin contacto con el exterior, sin saber nada del afuera, siendo jugadora Joker", empezó diciendo.

"Dios, qué emoción. Amo fuerte todo el amor que me brindan, es muy fuerte todo esto para mí. Tan fuerte que no tengo palabras para describir lo que siento. Son tan grandes, pensar que le hablaba a una cámara todo los días sin saber que existían. Todo esto se lo debo a mi hermana Coy, Rubí, mi cuña, a Rocío y a ustedes, ¡siempre!", siguió escribiendo.

"Ahora estoy en periodo de protocolo para ir de a poquito recuperando y adaptándome a la vida, a esa vida que es la real, la que vivimos todos. La realidad esta fue y es el momento más importante de mi vida personal con 33 años. ¡Furiosos ataquen! Pronto vamos a festejar esta locura. A disfrutar mucho juntos, y pronto subo todas las cartitas, regalos y demás cosas que me acercaron. Porque ahora los regalos se vienen para ustedes, me debo al público y así va a ser", afirmó.