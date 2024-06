El accidente doméstico que sufrió Furia al volver a su casa tras Gran Hermano

La semana pasada Juliana Scaglione, más conocida como Furia, quedó expulsada de Gran Hermano. En un picante duelo con Martín Ku, la última mujer que quedaba dentro de la casa participando por el máximo premio quedó eliminada tras el voto del público.

La expulsión de Furia de Gran Hermano causó revuelo y polémica ya que la participante había cosechado ya un enorme fandom que la acompañaba y apoyaba en cada una de sus decisiones. Por este motivo, su eliminación causó revuelo en los estudios de Telefe.

Ahora que está de regreso en su casa, Juliana se está poniendo al día con respecto a todo lo que ocurrió en los últimos meses y en cómo impactó su participación en el reality en el público. Desde su salida, ha recibido miles de mensajes y demostraciones de amor.

Fiel a su estilo sincero, Furia admitió en sus redes sociales que había sufrido un accidente doméstico luego de recibir una caja con regalos, la cual le habían preparados varias de sus fanáticas. "Casi quemo todo", escribió junto al video que subió a Instagram.

En el video que compartió a través de sus historias de Instagram se escucha a Furia contando lo que había ocurrido. "Por dios, no saben lo que me pasó. Yo en este lugar caliento el agua, ¿viste? Bueno, había una caja con muchos regalos, no me di cuenta y se empezó a incendiar”, reveló la ex participante de Gran Hermano.

"Ahora, salvé los regalos que me dio una chica muy divina…”, aseguró mientras mostraba el estado de la caja que le obsequió un grupo de fanáticas. "Pero bueno, me salvé, ¡casi incendio mi casa!”, resaltó Juliana, quien finalmente le resto importancia al hecho que podría haber terminado en catástrofe.

La primera publicación que hizo Furia en sus redes sociales tras su salida de Gran Hermano llamó la atención de todos. "Primera historia después de seis meses sin celu, sin contacto con el exterior, sin saber nada del afuera, siendo jugadora Joker", empezó diciendo la ex participante. "Dios, qué emoción", agregó, entusiasmada.

"Amo fuerte todo el amor que me brindan, es muy fuerte todo esto para mí. Tan fuerte que no tengo palabras para describir lo que siento. Son tan grandes, pensar que le hablaba a una cámara todo los días sin saber que existían. Todo esto se lo debo a mi hermana Coy, Rubí, mi cuña, a Rocío y a ustedes, ¡siempre!", siguió escribiendo.

"Ahora estoy en periodo de protocolo para ir de a poquito recuperando y adaptándome a la vida, a esa vida que es la real, la que vivimos todos. La realidad esta fue y es el momento más importante de mi vida personal con 33 años. ¡Furiosos ataquen! Pronto vamos a festejar esta locura. A disfrutar mucho juntos, y pronto subo todas las cartitas, regalos y demás cosas que me acercaron. Porque ahora los regalos se vienen para ustedes, me debo al público y así va a ser", afirmó.