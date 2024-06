Noelia Pompa mostró su nueva profesión artística lejos del baile

Supo brillar en la pista de baile, con su talento y sus cualidades. Noelia Pompa ha conquistado un espacio propio hace muchos años en el país, aunque ahora decide residir en España, ese lugar al que se retiró en 2023 en plena participación del reality de Marcelo Tinelli.

Desde ese punto en Europa, la famosa acaba de comunicar un giro en sus pasiones, ya que confirmó que encontró otra rama para expresarse, que difiere a la habitual en su carrera, que es la danza. Sí, Noelia se topó en su camino con una actividad que la motivó a probar y jugar.

Asentada en tierras ibéricas, Pompa prendió la cámara de su celular para registrar unas imágenes que ratifican la dedicación, el amor y la energía que le destina a una faceta desconocida hasta el momento: la escultura. Evidentemente, la bailarina detectó que la movilizaba y se lanzó a poner manos a la obra.

Con un video, Noelia registró una serie de instancias del proceso de creatividad, que se vincula en este caso con la creación de un plato decorado, que moldeó a su gusto y consideración, así como lo pintó con un diseño muy personal, que la moviliza y la estimula.

Así, la ex campeona del Bailando por un sueño explicó todo lo que late en su interior con esta actividad: “Un poquito de mi nueva terapia... Dejame por aquí qué te parece y contame qué te gustaría comenzar y no te animás. A veces no solo se trata de los medios que uno no tenga, también puede ser que no te sientas capaz”.

Con una reflexión para ayudar a que todos tomen impulso y se sumerjan en aquellos pasatiempos que postergan por el ritmo rutinario de la vida, Noelia incentivó: “Hoy te invito a que te digas ‘¿qué más da?’ y te animes...”. Y añadió: “Conectarte sobre todo con algo relacionado al arte podrá mostrarte a ti mismo mucho de lo que tienes ahí dentro”.

La nueva pasión artística de Noelia.

En cuanto a la especificidad de esta actividad que la apasiona, Pompa describió: “Que seas el propio escultor de tu vida y mostrarte la escultura que puede salir de un pedazo de barro”. Y cerró con otro mensaje positivo: “Cultivá el amor dentro de tu ser antes que se endurezca y perdamos la ternura. Más amor comunidad… más amor”.