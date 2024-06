La fuerte pregunta al hueso que Virginia de Gran Hermano le quiere hacer a Furia

Sin dudas que Furia fue la participante estelar de la actual edición de Gran Hermano. Eliminada en la última gala, Juliana pasó por el debate, pero hay alguien que no se quedó conforme con el trato que le dieron. Se trata de Virginia.



En visita a A la Barbarossa, la exparticipante analizó el tono de las preguntas y el contenido que le mostraron a Furia durante su paso por el debate. “Por lo que se ve, estuvo bien, estuvo tranquila, pero estoy totalmente de acuerdo con los que dicen que hubo un trato preferencial”, comentó.



“Me parece que está bien, por esto que decimos, que sale después de tantos meses de la casa y no le van a tirar con artillería pesada, pero algo un poquito más pesado le podrían haber pasado en los tapes”, agregó luego Virginia. “Pasaron todos momentos agradables y que a ella no la perturbaban”, explicó.



“¿Qué te hubiese gustado preguntarle?”, le repreguntó la conductora del programa, Georgina Barbarossa. “Si le gustó hacer ese personaje y herir a la gente”, planteó Virginia, quien insiste en que Furia jugó sucio durante el reality.



“¿Vos creés que fue un personaje? Para mí fue ella”, sostuvo la conductora. “Ella dice que es un personaje. Y a mí me gustaría preguntarle si la hizo feliz hacer ese personaje y poner tan mal a tanta gente”, justificó Virginia sobre su postura.

Virginia reveló la fuerte pregunta que le gustaría hacerle a Furia tras su salida de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Por su parte, alguien que defendió a capa y espada a Furia durante su participación en el juego fue Gastón Trezeguet, quien no sólo la valoró en el debate de Gran Hermano, sino también en los programas satélites, como en este caso en el ciclo de Georgina Barbarossa.



“Ella lo trató de explicar ayer. Dijo exactamente que adentro de la casa era un juego, que todo te lleva a eso. Por supuesto, es su personalidad, pero también es un juego en el cual utilizás tu personalidad para sacar al otro”, remarcó.