La feroz crítica de Virginia de Gran Hermano contra Furia por haber eliminado a todas las mujeres

Pasaron varios días de la eliminación de Furia de la casa de Gran Hermano, pero todavía sigue dando de qué hablar en torno al reality más exitoso de la televisión. Ahora quien apuntó muy fuerte contra ella fue Virginia.



Hace unas semanas, la oriunda de la ciudad de La Plata abandonó el programa en un mano a mano con Juliana, algo que se preveía que sucedería en algún momento. Sucede que ellas nunca se llevaron bien, al margen de alguna pequeña alianza en determinados momentos.

Virginia nunca se llevó bien con Furia en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Ahora Virginia sorprendió con una nueva crítica a Furia, a pesar ya estar eliminada del juego. ¿El motivo? La forma de relacionarse con las mujeres, a las cuales fue eliminando semana a semana prácticamente desde el comienzo.



“¿Cómo no va a haber una mina adentro de la casa? Es una locura”, comentaron en el streaming de Gran Hermano. Ante esto, Virginia reiteró una crítica contra Furia, a quien acusó en varias oportunidades de tener una actitud machista.



“De que no haya ninguna mujer se encargó Furia. No sé por qué. Habría que preguntarle. Tal vez porque somos todas envidiosas y fallutas”, comentó Virginia, quien ya había señalado esto cuando todavía estaba dentro de la casa.

Virginia volvió a apuntar contra Furia por su relación con las mujeres en la casa de Gran Hermano.



El planteo de Virginia no está muy alejado de la realidad, dado que, desde el conflicto que mantuvo con Catalina, su ex aliada, Furia no volvió a llevarse bien con el resto de las mujeres en el reality de Telefe. Desde la médica, pasando por Denisse, Coti, Florencia y Virginia, siempre que apuntó, logró eliminar una mujer.



Este cuestionamiento de Virginia ya se había expresado en su momento cuando Furia había pedido al afuera que votaran para eliminar a Coti Romero, con quien mantuvo un fuerte enfrentamiento desde el primer momento.