La novia de Martín Ku explicó por qué sacaron a Furia de Gran Hermano

Luego de protagonizar un insólito fenómeno en los últimos meses, Furia quedó fuera de Gran Hermano al perder por escándalo el mano a mano con Martín Ku, el único jugador que pudo hacerle sombra. Y a días de esa salida que terminó con disturbios en la calle y griterío, habló Marisol, la novia del Chino.

Marisol pudo conocer a Furia en los días que pasó en la casa de Gran Hermano. Una estadía corta, pero que le alcanzó a la joven para padecer la agresividad de la rapada. El motivo que, según opinó, fue el que provocó la caída de la jugadora luego de meses de cargarse uno a uno a los hermanitos.

A pesar de que todo salió bien para su novio, la chica contó a LAM que quedó con sensaciones encontradas tras la gala. “Yo estoy contenta con el resultado de Martín, pero bueno, lo que pasó después fue triste, fue feo. La violencia con la que se manejaron los fanáticos (de Furia), más que nada el respeto a los chicos”, arrancó, en referencia a los ataques de los furiosos cuando se supo que su favorita había sido eliminada.

Marisol, la novia del Chino, habló sobre la salida de Furia de GH. Captura TV.

Otro hecho que a Marisol le pareció deplorable fue la horrible manera en la que Furia se despidió de los Bros, a puro insulto. “Ustedes no me saluden, asquerosos. Me trataron como una reina hasta último momento, pero son la misma mier… que siempre. Gracias por ser unos falsos, fallutos”, fue lo último que los chicos escucharon de ella.

¿Y qué opinó la novia de Ku sobre esta despedida? “Bueno, yo entiendo que también Juli es así, yo ya conocía cómo era su juego, así que no me sorprendió tanto”, señaló. A continuación, la joven opinó sobre qué fue lo que terminó jugándole en contra a la preparadora física para perder de esa manera contra el Chino.

Furia quedó afuera de Gran Hermano tras ser superada por escándalo por Martín Ku.

“Yo creo que ella cruza algunos límites y creo que pasaron muchas cosas estos últimos días que terminaron de despertar a la gente”, sostuvo Marisol, quien también fue tildada de “falsa y falluta” por parte de la rapada que se considera la única “buena” de GH, tal como aseguró al aparecer en el Debate.

Furia denunció fraude en Gran Hermano y luego se contradijo

Cabe recordar que Furia se fue del programa al haber obtenido el 62,4 por ciento de los votos, mientras que Martín Ku, continúa en el juego al haber recibido 36,7 de votos por parte del público. Así las cosas, la ex jugadora aseguró en el estudio de Telefe que hubo fraude.

No obstante, minutos después, Furia tuvo una gran contradicción. Tras haber expresado que se hizo fraude en la votación, sostuvo que hizo todo para "autoeliminarse". Se lo contó a Eliana Guercio, cuando la analista apoyaba su juego. "¿Qué clase de gran jugadora se autoelimina?", consultó Ceferino Reato. Furia dijo que se "autonominó" para salir de GH.

Y Furia respondió: "Cuando me di cuenta de que me estaban censurando, cuando me di cuenta de que no era lo correcto dentro del hogar, de que la casa se había convertido en algo que yo no soy y cuando me di cuenta de que quería vender algo que yo no era".