Benjamín Vicuña reveló en La Peña de Morfi por qué decidió quedarse a vivir para siempre en Argentina

En su visita a La Peña de Morfi, el programa que conduce actualmente Lizy Tagliani en la pantalla de Telefe, Benjamín Vicuña contó qué siente al volver a la Argentina y confesó que tiene pensado quedarse a vivir definitivamente.



Por empezar, la distendida charla comenzó con algo de nostalgia, ya que el actor chileno se reencontró con amigos que hizo en otras épocas cuando le tocó grabar ficciones en el canal de las pelotas.



“Estoy feliz de estar acá, de volver a Telefe, donde me encontré con muchos amigos que hice acá, hace muchos años, en Don Juan y su Bella Dama. Lo último que hice acá fue El Primero de Nosotros. Ahí me encontré con varios amigos”, comentó Benjamín Vicuña.



En ese mismo sentido, el reconocido actor chileno confesó las razones por las que siente que la Argentina es como su casa y por qué tiene serias intenciones de quedarse a vivir de manera definitiva en el país.



“La Argentina es mi casa, es también mis hijos, mi presente, mi trabajo. Tengo una realdad que me invita a quedarme acá y sueño con estar muchos años más”, explicó Benjamín Vicuña en su charla con Lizy Tagliani en La Peña de Morfi.

Benjamín Vicuña contó por qué decidió quedarse a vivir en la Argentina.



En cuanto al plano laboral, Benjamín Vicuña habló de la obra de teatro “Felicidad”, en el Teatro Nacional, con Adrián Suar, con Griselda Siciliani, con Jorgelina Aruzzi. Mientras se mostraban imágenes, el actor contó cómo lo trata el público.



“Nos está yendo muy bien. No deja de ser emocionante cómo la gente se ríe, disfruta, cómo acompañan. Después, a la salida, trato de estar un poco con las personas”, contó Benjamín Vicuña en su visita a La Peña de Morfi.