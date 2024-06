Las tremendas críticas que recibió Stefi Roitman luego de subir una foto en bikini

En muchas ocasiones las famosas tienen que enfrentarse al ojo crítico de los demás. En algunos casos, pueden llegar a pasarla muy mal cuando toca leer comentarios muy crueles. Ese fue el caso de Stefi Roitman.



Sucede que la esposa de Ricky Montaner publicó una foto en bikini en el feed de su cuenta de Instagram y, si bien hubo algunos mensajes de elogio, hubo otros que observaron un detalle de la imagen que generó cuestionamientos.

Stefi Roitman fue muy criticada por una foto en bikini en su cuenta de Instagram.



“La primera foto está editada”, “como que no supo usar mucho el Photoshop, ¿no?”, “¿Qué necesidad de retocar así la foto?”, “esa edición de principiantes sí se puede ver”, “está muy mal editada”, “está rara la foto, pero tiene un lomazo, eso nadie se lo puede quitar” fueron algunos de los comentarios.



Al ver los mensajes que le fueron llegando en esas horas, Stefi Roitman salió a hacer su descargo. “Me matan algunos comentarios. Les digo una cosa: si me hiciera Photoshop en las fotos, como mínimo lo haría bien”, comentó.



No fue ésta la única vez que Stefi Roitman salió a hacer un descargo en redes sociales en el último tiempo, ya que hace unos días tuvo que desmentir rumores de embarazo a partir de un comentario sobre su cuerpo que no le gustó ni un poco.



Sucede que una usuaria de las redes sociales observó una foto y planteó: “¿Notaron la pancita?”, junto a un emoji de carita enamorada. Si bien el mensaje no pareció tener una mala intención, la actriz salió a responder algo molesta.

Stefi Roitman. Foto: @stefroitman.



“En mi caso soy alérgica al gluten. Si como pan, trigo o gluten de lo que sea, me inflo. ¿Cuál es el problema? No hay que hablar de los cuerpos ajenos, ni de lo embarazo posible porque no sabés por lo que está pasando la otra persona, con todo el amor lo digo”, comentó.



“Puede angustiar fuerte. Y la angustia puede generar cosas que no están buenas. En caso de estar embarazada lo contaré en algún momento de mi vida, pero no”, agregó Stefi Roitman en un video en su cuenta de Instagram.